Szałwia najczęściej jest stosowana zewnętrznie, jako środek odkażający w problemach jamy ustnej. Jednak odpowiednio dawkowany napar z szałwii może być przyjmowany także wewnętrznie. Poprawia trawienie i usuwa zmęczenie, a także zmniejsza potliwość.

Napar z szałwii do przemywania skóry i płukania ust

Właściwości odkażające szałwii sprawiają, że najczęściej napar z tego zioła wykorzystuje się w stanach zapalnych jamy ustnej jako płukankę. Przyrządza się go, zalewając około 3 gramy suszonej szałwii ½ szklanki wrzątku i zaparzając przez 15 minut. Skuteczne działanie można zauważyć przy kilkakrotnym płukaniu jamy ustnej tak przygotowanym naparem w ciągu dnia. Pomoże na anginę, w infekcjach migdałków i zapaleniu dziąseł. Dzięki działaniu antyseptycznemu napar z szałwii sprawdza się też do przemywania trudno gojących się ran, otarć. Ziołowy napar dodany do kąpieli przynosi ulgę chorym na reumatyzm. Jeśli ma być wykorzystany w takim celu, napar warto zaparzać nieco dłużej, by był mocniejszy – od 20 do 30 minut.

Szałwia dla lepszego trawienia

Napar z szałwii pity po jedzeniu ułatwia trawienie. Powinien on być słabszy niż napar stosowany do płukania. Do jego przyrządzenia potrzeba od 1 do 2 gramów szałwii i szklanki wrzątku. Susz zalewa się wodą i zaparza przez kwadrans, a następnie odcedza. Taki napar z szałwii można pić nawet 3 razy dziennie. Ziele to zwiększa wydzielanie kwasu w żołądku, żółci, a także sprawia, że wartości odżywcze jedzenia lepiej przenikają do organizmu. Szałwia działa rozkurczowo i zapobiega nadmiernej fermentacji, dzięki czemu usuwa dolegliwości nieprawidłowego trawienia takie jak wzdęcia i ból brzucha. Napar z szałwii również pobudza apetyt.

Napar z szałwii w klimakterium

Przez wzgląd na działanie odkażające i słabe działanie grzybobójcze napar z szałwii stosuje się do płukania pochwy, jeśli pojawią się upławy. Napar ten łagodzi objawy menopauzy, zwłaszcza dzięki zmniejszaniu zmęczenia i apatii. Szałwia w postaci naparu hamuje produkcję mleka, dlatego stosuje się ją w stanach zapalnych piersi.