Nakładki na zęby z akrylu lub silikonu stosuje się jako jedną z metod chroniących zęby przed ścieraniem w trakcie terapii bruksizmu. Wystarczy używać jednej szyny na dolną szczękę, a rezultaty mogą być widoczne już po 3 miesiącach.

Zgrzytanie zębami to uciążliwa nocna dolegliwość, zakłócająca sen partnera lub współlokatorów. Nie każdy przypadek da się wyleczyć, stosując nakładki na zęby.

Zgrzytanie zębów – bruksizm

Zgrzytanie zębami nazywamy bruksizmem – to nawykowe, nieświadome, niekontrolowane zaciskanie zębów w czasie snu. Jest mimowolnym schorzeniem patologicznym. Siła nacisku zębów na siebie jest nawet 10 razy większa niż podczas jedzenia twardych steków czy krakersów.

Czy warto nosić nakładki na zęby: skutki zgrzytania zębów

Skutki nieleczonego zgrzytania zębami mogą być dość poważne i obejmować przede wszystkim:

ścieranie, pękanie, łamanie, ubytki zębów, ich nadwrażliwość,

problemy z dziąsłami – krwawienia, zaniki przyzębia , przygryzanie języka i policzków,

, przygryzanie języka i policzków, przerost mięśni twarzy, ograniczenie ruchomości głowy, przykurcze mięśniowe,

ograniczoną ruchomość żuchwy , trzaski i jej przeskakiwanie, bolesność kąta żuchwy i okolicy stawów skroniowych,

, trzaski i jej przeskakiwanie, bolesność kąta żuchwy i okolicy stawów skroniowych, zaburzenia równowagi, szumy w uszach , bóle ucha,

, bóle ucha, suchość oczu, bolesność oczodołów, nieostre widzenie.

Leczenie zgrzytania zębów: co oprócz nakładek na zęby

Łatwo zdiagnozować objawy zgrzytania zębami, natomiast leczenie jest zazwyczaj wieloetapowe i skomplikowane. Relaksacyjna szyna na miarę z silikonu bądź akrylu to najczęściej polecane rozwiązanie. Ponadto ważne jest zmniejszenie napięcia ludzkiego organizmu wszystkimi dostępnymi metodami (techniki relaksacyjne, spacery, joga, wyciszająca muzyka, psychoterapia). Jeśli nie pomagają ziołowe preparaty apteczne, stomatolog może przepisać leki obniżające napięcie mięśni lub już przy zapaleniach mięśni - niesterydowe leki przeciwzapalne.

Jak używać nakładki na zęby

Podczas leczenia zgrzytania zębami stosuje się jedną nakładkę na dolną szczękę – dwie powodują zbyt duży dyskomfort. Nakładkę na zęby nosi się zazwyczaj 3-6 miesięcy, a przed założeniem należy ją indywidualnie wyprofilować. W tym celu chłodzi się w miseczce wrzątek do 70° i wkłada do niej szynę na maksymalnie 30 sekund. Należy włożyć ją do ust, przygryźć i po około 2 minutach zahartować w zimnej wodzie. Do czyszczenia wystarczy pasta i szczoteczka do zębów.

Szyna na bruksizm – ile kosztuje

Indywidualnie dobraną przez stomatologa szynę na dolną szczękę można kupić już za około 100 zł. Uniwersalne, tanie modele z aukcji internetowych, mogą nie pasować do zębów, być niewygodne i utrudniać zaśnięcie. Może to potęgować problemy z bruksizmem i nie zmniejszyć istniejącego schorzenia. A szynę trzeba będzie wymieniać nawet co 6 miesięcy.