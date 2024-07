Strój dla przedszkolaka musi być wygodny i nie może krępować ruchów dziecka. Powinien być łatwy do zakładania i zdejmowania, a także prosty w czyszczeniu. Maluch musi dobrze czuć się w swoim ubranku. Warto wybierać odzież posiadającą obrazki z postaciami z bajek. W ten sposób dziecko kształtuje swoją świadomość przynależności do płci oraz zyskuje poczucie pewności.

Ubranie dla przedszkolaka powinno być przede wszystkim wygodne i dostosowane do zajęć edukacyjnych, w jakich dziecko uczestniczy. Rodzice, wybierając strój dla swojego malucha, nie powinni kierować się jedynie wskazaniami mody. Dziecko przebywając kilka godzin w przedszkolu podejmuje liczne aktywności: bawi się, skacze, biega, rysuje itd. Istotne jest, by strój dziecięcy był praktyczny i zapewniał maluchowi swobodę ruchu.

Cechy odpowiedniego stroju dla przedszkolaka

Najważniejszą cechą stroju dla przedszkolaka jest jego wygodna i praktyczność. Ubranie nie może krępować ruchów dziecka, które ciągle się przemieszcza. Oprócz swobody ruchu, ważne jest, by strój był łatwy w pielęgnacji. Dzieci w trakcie zabawy czy malowania farbami często się brudzą. Z tego też powodu, ubierając malucha do przedszkola, powinno się zrezygnować z eleganckiej, drogiej odzieży, która przy niektórych czynnościach mogłaby ulec zniszczeniu.

Wygodne buty do przedszkola

Istotną częścią dziecięcego stroju jest obuwie. Małe dzieci nie zawsze potrafią ocenić czy bucik jest odpowiednio dopasowany do ich stóp. Zdarza się, że mimo iż but jest za ciasny i niewygodny, dziecko nie mówi o tym rodzicom. Sprawdzając, czy but ma odpowiedni rozmiar, należy ucisnąć palcami jego czubek. W ten sposób można stwierdzić, gdzie znajduje się paluch dziecka. Podstawową cechą dobrze dopasowanego obuwia jest możliwość poruszania przez przedszkolaka palcami stopy w bucie. Przedszkolaki często wychodzą na spacer lub plac zabaw, dlatego zarówno buty jak i kapcie muszą być łatwe do wkładania i zapinania. Najlepiej wyposażyć dziecko w kapcie i buty wsuwane bądź zapinane na rzepy – przedszkolaki nie potrafią samodzielnie wiązać sznurowadeł.

Funkcjonalny strój dla przedszkolaka, czyli ubranie łatwe w obsłudze

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo cenią sobie samodzielność, zwłaszcza w zakresie ubierania się. Z tego powodu ważne jest, by ubranie dla malucha było łatwe do zakładania i zdejmowania. Niektóre elementy dziecięcej garderoby są trudne w samoobsłudze dla dziecka. Odpowiednimi ubrankami są te, które posiadają duże guziki i obszerne dziurki, które nie sprawią maluchowi trudności. W przypadku odzieży wkładanej przez głowę, warto zwrócić uwagę na to, żeby ubranie miało duży otwór na głowę. Spodnie, zarówno dla dziewczynek, jak też dla chłopców, powinny być wykonane z elastycznego materiału. Dobrym rozwiązaniem są spodnie na gumce, bez guzika i suwaka. Dzieci nierzadko mają problem z odróżnieniem tylnej i przedniej części ubrania, z tego powodu warto wybierać rzeczy posiadające np. obrazek na przedzie. Ponadto, różne obrazki czy naszywki na ubraniach wpływają na kształtowanie tożsamości dziecka i przynależności do określonej płci. Dziecko najlepiej czuje się w stroju, który jest w preferowanym przez niego kolorze lub posiada wizerunek ulubionej postaci z bajki.

Przykładowy strój dla dziewczynki i chłopca

Najwygodniejszym ubraniem dla chłopca są elastyczne spodenki na gumce oraz bawełniany T-shirt. Malec powinien mieć założoną również bluzę lub sweter, najlepiej na guziki. Najbardziej praktycznym strojem dla dziewczynek są legginsy oraz dłuższa bluzeczka, czyli tzw. tunika. Warto zrezygnować z rajstop na rzecz legginsów, gdyż często ulegają przetarciom w trakcie zabawy, a w konsekwencji podarciu. Kapcie, zarówno dla dziewczynek jak również dla chłopców, powinny posiadać gumową lub skurzaną podeszwę antypoślizgową.

