Muffiny z cukinii to szybka w przygotowaniu wytrawna przekąska. Można podawać ją z sosem, jogurtem lub bez dodatków. Muffiny z cukinią świetnie nadaje się do przenoszenia, dlatego łatwo zabrać je do pracy, szkoły czy na piknik. Jest lekką i zdrową przekąską, która zaskakuje połączeniem smaków.

Lato to sezon na wiele pysznych i zdrowych warzyw, w tym na cukinię. Potrawy z cukinii na ciepło i na zimno goszczą na stołach polskich domów i wykwintnych restauracji. Cukinia jest bardzo uniwersalna, można nadać jej kształt makaronu, udusić, upiec, nafaszerować lub usmażyć. Dobrze komponuje się z czosnkiem, cebulą i masłem, ale pasuje też do mięs, papryki czy bakłażana.

Muffiny z cukinii to potrawa nadająca się na śniadanie, kolację lub na szybką przekąskę w ciągu dnia. Wytrawne muffiny to niebanalne połączenie smaków i struktur, którego warto spróbować. Muffiny z cukinii z powodzeniem mogą zastąpić jajecznicę, omlet, frittatę i innych dania, są też ciekawsze niż klasyczne placki z cukinii czy cukinia smażona w cieście naleśnikowym lub w panierce a’la schabowy. Przepis na muffiny z cukinii jest łatwy i można go szybko wykonać.

Potrzebujesz:

12 silikonowych foremek na muffinki lub formy na muffinki i papilotek,

3 misek,

miksera,

tarki.

Składniki (na 12 muffinek):

300 gramów mąki,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 łyżeczka soli

szczypta cukru,

2 jajka,

½ szklanki kefiru,

5 łyżek miękkiego masła (⅓ szklanki),

1 średnia cukinia – po starciu i odsączeniu 2 szklanki,

1 ząbek czosnku drobno posiekany,

1 łyżeczka świeżej posiekanej natki pietruszki lub szczypiorku,

pieprz do smaku,

opcjonalnie 1 łyżka startego parmezanu.

Czas przygotowania: 35 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Cukinie umyj i zetrzyj na tarce na dużych oczkach. Lekko posól i odstaw na 15 minut. Po tym czasie cukinię odciśnij z soku.

W misce połącz dokładnie mąkę, cukier, sól, proszek do pieczenia , pieprz, szczypiorek lub natkę pietruszki i opcjonalnie parmezan.

, pieprz, szczypiorek lub natkę pietruszki i opcjonalnie parmezan. Białka ubij na sztywno w oddzielnej misce.

W kolejnej misce wymieszaj żółtka, masło i kefir, dodaj odciśniętą cukinię i posiekany drobno ząbek czosnku.

Połącz mokre składniki z suchymi i wymieszaj, a następnie dodaj ubite białka i delikatnie mieszając, połącz wszystko w jedną masę.

Ciasto nakładaj do foremek silikonowych lub formy wyłożonej papilotkami.

Muffiny z cukinią piecz w temperaturze 180°C przez około 20 minut. Po tym czasie sprawdź patyczkiem, czy ciasto jest upieczone. Jeśli nie, wydłuż czas pieczenia, piecz do suchego patyczka.

Muffinki z cukinii podawaj na ciepło lub na zimno z kwaśną śmietaną, jogurtem naturalnym, sosem czosnkowym lub sosem tzatziki.

Smacznego!