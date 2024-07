Składników odżywczych morszczuka (z łac. Merluccius nerluccius) trudno nie docenić – jest to doskonałe źródło żelaza i witamin z grupy B. Ryba jest źródłem pełnowartościowego białka. Na składniki odżywcze morszczuka składają się także kwasy tłuszczowe omega-3.

Morszczuk – garść podstawowych informacji

Morszczuk występuje w Oceanie Atlantyckim, Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i Morzu Północnym. Należy do ryb z rodziny dorszokształtnych, rośnie do około 140 cm, a jego waga dochodzi do 10 kilogramów. W sklepach można kupić tusze, filety ze skórą lub bez skóry. W Wielkiej Brytanii znany jest pod nazwą Hake, we Francji - Merlu europeen, w Niemczech – Seehecht., we Włoszech – Narsello, a w Hiszpanii - Merluza europea.

Walory smakowe morszczuka

Mięso morszczuka jest kruche i delikatne w smaku. Jest wiele przepisów na przygotowanie go. Ryba będzie miała bardziej intensywny smak, jeśli przed gotowaniem, pieczeniem, smażeniem lub grillowaniem, skropimy ją sokiem z cytryny. Świetnie smakuje w połączeniu z pietruszką, tymiankiem i rozmarynem, a także podana w sosie śmietanowym.

Wartości odżywcze morszczuka

Mięso morszczuka jest chude i lekkostrawne. 100 gramów ryby ma 89 kalorii. Zawiera kwas foliowy (nieoceniony dla kobiet w ciąży), składniki mineralne: żelazo, selen, a także witaminy z grupy B. Jest źródłem pełnowartościowego białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3.

Właściwości morszczuka

Regularne jedzenie morszczuka usprawnia pracę serca, wspiera układ nerwowy i układ immunologiczny, obniża zawartość złego cholesterolu we krwi oraz poprawia metabolizm. Morszczuka powinny systematycznie jeść osoby cierpiące na anemię, miażdżycę i chorobę wieńcową. Zawarta w mięsie karnityna pobudza krążenie krwi, a także ułatwia odchudzanie.

Morszczuka powinno się jeść przynajmniej dwa razy w tygodniu, ponieważ jest to mięso, które dostarcza wielu składników odżywczych.