Morsowanie ma wiele zalet, to świetne rozwiązanie dla osób borykających się ze słabą odpornością, złym samopoczuciem czy problemami z koncentracją. Ma zbawienne właściwości dla naszego zdrowia. Jednak podejście do lodowatych kąpieli bez wcześniejszego przygotowania i rozeznania może się skończyć tragicznie. Sprawdź, jak bezpiecznie morsować.

Reklama

Morsowanie - zalety dla zdrowia

Zwiększenie odporności organizmu

Największą zaletą kąpieli w chłodnej wodzie jest ogólne wzmocnienie organizmu i jego odporności. Układ immunologiczny jest ciągle aktywowany przy zetknięciu z wodą, dzięki czemu "hartujemy się". Można więc powiedzieć, że trenujemy organizm przed spotkaniem ze szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Poprawa samopoczucia i koncentracji

Kąpiel w zimnej utrzymuje hormony stresu na odpowiednim poziomie. Dzięki temu lepiej koncentrujemy się w codziennych obowiązkach, wyzwaniach i sytuacjach stresowych. Dodatkowo stymulowana jest produkcja dopaminy - hormonu szczęścia, co sprawia że mamy lepsze samopoczucie i jesteśmy bardziej zmotywowani.

Poprawa krążenia

Przy zetknięciu ciała z bardzo zimną wodą w organizmie rozszerzają się naczynia krwionośne. To sprawia, że krew płynie szybciej, a organizm jest zdecydowanie lepiej dotleniony.

Oczyszczenie skóry z toksyn

Usprawnienie krążenia krwi i dotlenienie organizmu sprawia, że nasza skóra jest zdecydowanie bardziej odżywiona. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej pozbywa się toksyn i zanieczyszczeń, a dodatkowo wzmacniamy warstwę ochronną naskórka.

Kto może morsować?

Morsować może osoba w każdym wieku - dzieci, dorośli, a także osoby starsze. Rozpoczęcie przygody z zimnymi kąpielami zaleca się w wieku około 3-4 lat.

Istnieje kilka przeciwwskazań, dlatego zawsze warto udać się na konsultacje do lekarza. Są to przede wszystkim choroby związane z układem krążenia i naczyń mózgowych, podniesione ciśnienie tętnicze, a także epilepsja czy borelioza.

Morsowanie - jak bezpiecznie morsować?

Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem morsowania jest wizyta u lekarza, w celu wykluczenia chorób wymienionych w przeciwwskazaniach. Jeśli zdrowie nie stoi na przeszkodzie, trzeba się odpowiednio przygotować do pierwszego spotkania z lodowatą wodą.

Przygotowanie do morsowania

Wejście do wody powinna poprzedzać krótka, około 15 minutowa rozgrzewka. Nie powinna ona być jednak zbytnio intensywna. Organizm należy dobrze rozgrzać, lecz nie powinno się dopuścić do jego przegrzania.

Prawidłowa kąpiel z lodowatej wodzie

Do wody nie należy wbiegać. Powinniśmy jednak wejść dość szybko, zdecydowanymi ruchami, aby nie tracić czasu na dodatkowe wychłodzenie organizmu. Początkujący mors nie powinien przebywać w wodzie dłużej niż 2-3 minuty, choć na pierwszy raz wystarczy nawet 30 sekund. Może to bowiem prowadzić do groźnych odmrożeń i hipotermii. Najpierw najlepiej zacząć od jednej kąpieli w tygodniu, potem można stopniowo zwiększać częstotliwość do 3-4 razy w tygodniu.

Po wyjściu z wody

Po wyjściu z wody powinniśmy przeznaczyć jeszcze chwilę na aktywność fizyczną, aby nieco rozgrzać organizm. Może to na przykład być szybki trucht. Następnie ubieramy się w ciepłe i koniecznie suche rzeczy. Organizm po pięciu minutach zaczyna odczuwać chłód, więc w tym czasie powinniśmy już być ubrani.

Zobacz także