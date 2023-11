Maska antysmogowa zatrzymuje większość szkodliwych cząsteczek unoszących się w powietrzu zanieczyszczonym przez spaliny i dym z kominów. Bez niej nie wolno uprawiać sportu na dworze, kiedy stężenie pyłów przekracza normę. O tym, kiedy trzeba włożyć maskę przeciw smogowi, informują aplikacje mobilne.

Przy wyborze maski antysmogowej należy sprawdzać, czy dany produkt ma certyfikat nadany zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Cena maski wynosi 100–300 zł, ale trzeba też doliczyć koszt wymiennych filtrów (10 zł za sztukę, która wystarcza na 20–50 godzin użytkowania).

Maska antysmogowa – konieczność czy moda?

Kiedy Polska trafiła do czołówki krajów o największym zanieczyszczeniu powietrza, wielokrotnie przekraczającym europejskie normy, producenci masek antysmogowych zaczęli mieć pełne ręce roboty. Ten rodzaj zabezpieczenia, stający się powoli elementem codzienności mieszkańców dużych miast, nikogo już nie dziwi. Wielu jest jednak sceptyków, którzy nie wierzą w skuteczność filtrów, a w nagłym wzroście popularności masek widzą wyłącznie chęć łatwego zarobku. Przyczynia się do tego fakt, że istnieje niewielka świadomość społeczna na temat szkodliwości smogu. Ten cichy zabójca ma rokrocznie kilka milionów ofiar – odpowiada za powstawanie nowotworów i chorób sercowo-naczyniowych. Toksyczne cząsteczki i pyły, które są w nim zawarte, docierają nie tylko do płuc, lecz także do układu krwionośnego. Zatrzymać je może jedynie maska antysmogowa, choć nawet ona nie ma stuprocentowej skuteczności.

Na czym polega działanie maski antysmogowej?

Maska na smog powinna być przeciwpyłowa, czyli wyposażona w filtr wyłapujący PM 10 (pyły o średnicy mniejszej niż 10 μm) i PM 2,5 (pyły o średnicy mniejszej niż 2,5 μm). Sam materiał przepuszcza ponad 70% toksyn, dlatego maska bawełniana – choć bardzo tania – nie jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o ochronę przed smogiem. Dla porównania: powietrze, które przenika przez filtr w masce przeciwpyłowej, zostawia na nim 95–99 % szkodliwych cząsteczek. Najlepsze efekty dają filtry mające dodatkowa powłokę z węgla aktywnego. Jest ona w stanie zatrzymać także niebezpieczne gazy, np. tlenek azotu i tlenek siarki. Szczególnie zaleca się takie maski tym, którzy przebywają w pobliżu ruchliwych ulic, gdyż NO2 i SO2 należą do najczęstszych zanieczyszczeń komunikacyjnych. Kiedy stężenie pyłów w powietrzu przekracza normę (50 jednostek na 1 m3), maska przeciw smogowi staje się ratunkiem dla osób z astmą. Umożliwia też bezpieczne bieganie – bez niej nie należy decydować się na trening, bo przy intensywnym wysiłku fizycznym do płuc dociera jeszcze więcej zanieczyszczeń.

Jak prawidłowo założyć maskę antysmogową?

Warunkiem działania maski antysmogowej jest jej umiejętne założenie. Musi ściśle przylegać do twarzy w każdym miejscu, bo w przeciwnym razie powietrze z toksynami bez trudu dostaną się do dróg oddechowych. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na włosy i biżuterię, które mogą powodować odstawanie maski. Zakładanie jej na brodę mija się z celem. Nie powstały jeszcze specjalne maski antysmogowe dla dzieci, lecz można wybrać coś w standardowym rozmiarze, a następnie dostosować do wielkości i kształtu twarzy malucha.