Wiedzieliście, że za starzenie się skóry w głównej mierze odpowiedzialne są czynniki zewnętrzne, takie jak np. zanieczyszczone powietrze, zła dieta czy stres? Jak zatem chronić się przed nim w czasach, gdy niemal nie da się go uniknąć? Poznaj 4 sposoby, dzięki którym ograniczysz przynajmniej zły wpływ powietrza na skórę i na dłużej zachowasz młody wygląd.

Substancje znajdujące się w smogu - takie jak dwutlenek węgla, tlenek azotu czy ozon - codziennie osiadają na naszej skórze.

Prowadzi to do stresu oksydacyjnego, który powoduje nadmierną produkcję wolnych rodników, oddziałujących na skórę od środka i przyspieszających proces starzenia się jej głębokich warstw. W ten sposób naturalne mechanizmy biologicznej ochrony i odbudowy skóry ulegają zaburzeniu.

Właśnie dlatego ochrona skóry przed toksynami jest niezbędnym elementem codziennej pielęgnacji. Detoksykacja pozwala skórze na wytworzenie naturalnej bariery ochronnej przed zanieczyszczeniami, a jednocześnie umożliwia jej swobodne oddychanie i wczesne przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi środowiska we wszystkich warstwach.

Zawsze oczyszczaj!

Wiemy, że są wieczory, gdy jedyne, o czym myślisz to położenie się do łóżka i nie masz ochoty na zadbanie o swoją twarz. Niestety, nigdy nie możesz zapominać o oczyszczeniu twarzy! Nie chodzi tylko o makijaż. Jeśli cały dzień spędziłaś na dworze, możesz mieć pewność, że na Twojej cerze znajdują się mikrocząsteczki zanieczyszczeń pochodzących z powietrza. Pomimo że ich nie widzisz, sieją spustoszenie na skórze i wpływają na jej głębokie warstwy, co z czasem odbije się na jej wyglądzie.

Aby zmniejszyć szkodliwy wpływ powietrza na skórę – myj ją codziennie, a dwa razy w tygodniu używaj masek oczyszczających. Wybieraj te produkty, które gwarantują Ci ochronę przed toksynami z powietrza - wtedy będziesz mieć pewność, że pozbędziesz się ich i uchronisz się przed oznakami starzenia.

Stwórz barierę ochronną

Aby poradzić sobie ze szkodliwym wpływem toksyn z powietrza musisz używać produktów, które nie tylko zadbają o skórę, ale i stworzą na niej barierę ochronną, uniemożliwiającą przenikanie szkodliwych cząsteczek do głębszych warstw skóry.

Badania pokazują, że skóra osób, które żyją w zanieczyszczonych obszarach jest źle nawilżona. Właśnie dlatego nigdy nie zapominaj o nałożeniu na twarz głęboko nawilżającego kremu na noc. W ten sposób zapewnisz sobie dobrą terapię nawilżającą.

Nawilżaj także w dzień. Po porannym oczyszczeniu nałóż krem bogaty w takie składniki jak retinole, witaminę C czy ekstrakty roślinne o działaniu antyoksydacyjnym. Dzięki temu stworzysz na skórze barierę ochronną.

Nie można także zapomnieć o ochronie przed słońcem – używanie kremu z filtrem UV to konieczność. Pamiętaj, że nawet w pochmurne dni promienie UV docierają do naszej skóry i powodują przebarwienia, uszkodzenia skóry oraz przyspieszają jej starzenie.

Jesteś tym, co jesz

W walce z toksynami źle wpływającymi na skórę można też działać od środka. Zwróć zatem uwagę na swoją dietę. Wybieraj produkty, które są bogate w antyoksydanty, czyli naturalne substancje, które wspierają mechanizmy ochronne komórek. To najlepsza broń na wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się organizmu.

Fasola to cudowne źródło przeciwutleniaczy. Amerykańscy naukowcy mówią, że najlepiej postawić na czerwoną fasolę oraz fasolę pinto - znajdziesz w nich flawonoidy, witaminę B oraz liczne minerały.

Jagody to kolejny świetny produkt, który pomoże Ci w walce z wolnymi rodnikami. W ciemnych owocach jagód znajdują się antocyjany - bardzo silne przeciwutleniacze. To jednak nie wszystko - witamina C oraz witaminy z grupy B to również ich składniki.

Do diety włącz także karczochy. W nich z kolei znajduje się cytaryna mająca zdolność usuwania z organizmu wolnych rodników, metali ciężkich oraz innych szkodliwych substancji.

Bardzo silne antyoksydanty znajdziesz także w żurawinie. Naukowcy dowiedli, że codzienne picie soku z żurawiny znacznie podnosi poziom przeciwutleniaczy w organizmie.

Jedz także zielone warzywa - szpinak, jarmuż, sałatę - znajdują się w nich karotenoidy, które świetnie radzą sobie z wolnymi rodnikami.

Warzywa to nie jedyne źródło antyoksydantów. Znajdziesz je także w produktach pochodzenia zwierzęcego pod postacią retinolu. Najwięcej jest go w mięsie (np. w wątróbce), rybach (węgorzu, makreli, tuńczyku) oraz jajkach i produktach mlecznych (maśle, tłustym twarogu, półtłustym mleku).

Otocz się zielenią

Rośliny doniczkowe w naszych domach i mieszkaniach to nie tylko ozdoba. To także element, który zadba o Twoje zdrowie oraz wygląd Twojej skóry. Każdy z nas pamięta przecież ze szkoły, że rośliny są niezawodne w oczyszczaniu powietrza z toksyn i innych szkodliwych substancji.

Rośliny są w stanie wchłonąć zarówno zanieczyszczenia pochodzące z powietrza, jak i smog elektromagnetyczny tworzący się przez nadmiar urządzeń elektronicznych w naszych mieszkaniach. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że szkodliwie wpływają one na wygląd naszej cery.

Jakie rośliny są najskuteczniejsze? Otocz się przede wszystkim skrzydłokwiatem, fikusami, wężownicami oraz paprotkami.

