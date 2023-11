Mąka kokosowa robiona jest z miąższu orzecha kokosowego pozostałego podczas produkcji mleka i oleju kokosowego. Ma śnieżnobiały kolor, delikatny kokosowy aromat i nieco wilgotną, plastyczną strukturę. Jest bogatym źródłem błonnika i łatwo przyswajalnego białka. Można stosować ją jako zamiennik mąki pszennej w diecie bezglutenowej.

Mąka kokosowa bardzo szybko absorbuje wilgoć, dlatego ważne jest, aby przechowywać ją w szczelnych, najlepiej szklanych pojemnikach w suchym i ciemnym miejscu. Mąka kokosowa wymaga specjalnego postępowania szczególnie w trakcie pieczenia.

Składniki odżywcze mąki kokosowej

Lekko wilgotny proszek z orzecha kokosowego to bogate źródło błonnika pokarmowego, wartościowego białka przy jednoczesnej niskiej zawartości węglowodanów. Włączenie do jadłospisu mąki kokosowej działa zbawiennie i odżywczo na cały organizm, m. in.: przyspiesza trawienie, detoksykację organizmu oraz reguluje poziom cholesterolu i cukru we krwi. Ponadto jest szczególnie dobrym zamiennikiem mąki pszennej w diecie bezglutenowej. Dzięki wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych (MTC - średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych) mąka kokosowa jest szczególnie polecana osobom dbającym o szczupłą sylwetkę ponieważ przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. 100 g mąki kokosowej dostarcza 443 kcal.

Jak używać mąkę kokosową w kuchni?

Ciasto z dodatkiem mąki kokosowej nie twardnieje, nawet gdy jest bardzo długo wyrabiane. Należy jednak pamiętać, że brak glutenu powoduje, że przygotowane z niej wypieki są kruche i łamliwe, dlatego warto dodawać do nich tartą marchewkę, banany lub mus jabłkowy. Zamieniając w przepisach mąkę pszenną na kokosową, należy stosować następujące przeliczniki:

1 szklanka mąki pszennej = 1 i 1/3 szklanki mąki kokosowej,

w przypadku przygotowywania potraw zawierających wodę lub mleko, np. naleśników czy pierogów, należy dodać dwa razy więcej płynu niż w przypadku mąki pszennej.

Wypieki z mąką kokosową potrzebują użycia 1-3 jajek lub ich wegańskiego odpowiednika (1 łyżka mielonego siemienia lnianego z 3 łyżkami wody lub 1 rozgnieciony widelcem banan = 1 jajko) na każde pół szklanki mąki z kokosa.

Ponadto mąka kokosowa jest doskonała jako zagęstnik do sosów, kotletów czy pasztetów oraz zabielacz do zup (szczególnie w wersji wegańskiej). Dopełnia i pogłębia smak potraw. Świetnie sprawdza się również jako składnik panierek.

Warto pamiętać, że dodanie mąki kokosowej do potraw obniża ich indeks glikemiczny, dlatego jest ona szczególnie polecana osobom chorym na cukrzycę.