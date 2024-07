Reklama

Wszyscy znamy piękne polskie plaże, Tatry, czy mazurskie jeziora. Ale są Polsce miejsca ciągle jeszcze nie odkryte przez masową turystykę. A zdecydowanie warto je odwiedzić. Ruchome wydmy to świetny pomysł na wakacje dla osób szukających ciszy i spokoju. Baszta w Kazimierzu Dolnym to wspaniałe dziedzictwo historyczne. Dla osób lubiących wyzwania świetnym pomysłem na urlop będzie Szlak Przygody. Suwalski Park Narodowy ma wspaniały, świeży klimat, a Rezerwat Nietoperek jest pomysłem na ciekawą wycieczkę w niezwykłe miejsce.

Pięknie miejsca w Polsce to nie tylko Bieszczady, Mazury czy Tatry. Nasz kraj jest bogaty w wyjątkowe atrakcje, które nie zostały jeszcze typowymi ośrodkami turystycznymi, dzięki temu zachowały swój niepowtarzalny klimat.

Ruchome wydmy – woj. pomorskie

W pobliżu Czołpina znajdują się ruchome wydmy, czyli jedno z najpiękniejszych miejsc na wybrzeżu bałtyckim. Jest to część Słowińskiego Parku Narodowego, który ma najdłuższe pasmo ruchomych wydm w Europie. To miejsce, gdzie wiatr przemieszcza fałdy piasku o wysokości nawet kilkudziesięciu metrów! Ze szczytu Łąckiej Góry, która jest wydmą o wysokości ponad 400 m, rozciąga się przepiękny widok na rozległą pustynię, nazywaną polską Saharą. To cudowne miejsce dla osób szukających spokoju wśród szumu drzew, śpiewających ptaków i pięknego krajobrazu. Na szlakach dużo częściej można spotkać sarny i zające niż ludzi. Ruchome wydmy to świetny pomysł na spędzenie wakacji w Polsce.

Baszta na Wzgórzu Zamkowym w Kazimierzu Dolnym – woj. lubelskie

Wieża w pobliżu Kazimierza Dolnego powstała na przełomie XIII i XIV i jest jedną ze starszych budowli obronnych na terenie Polski. To absolutny unikat, ponieważ budowla jest w niezwykle dobrym stanie. W niektórych miejscach mury mają ponad 4 m grubości! Wieża niegdyś stanowiła obronę przez niepożądaną przeprawą przez Wisłę. Baszta ma piękny taras widokowy, skąd można podziwiać panoramę z widokiem na Kazimierz Dolny. Na szczycie budowli znajduje się średniowieczny topór – symbol władzy sądowniczej tamtej epoki. Zarówno baszta, jak i cały Kazimierz Dolny to dobry pomysł na spędzenie weekendowego wyjazdu w Polsce.

Szlak Przygody – woj. świętokrzyskie

Szlak Przygody to miejsce, gdzie można przenieść się do czasów neolitycznych, średniowiecznych czy oświeceniowych. Turyści mogą poznać wyjątkowe aspekty przyrody woj. świętokrzyskiego. Jest to miejsce, gdzie można rozwiązać zagadki minionych epok i doświadczyć słowiańskich obrzędów. Szlak Przygody składa się z sześciu krain: kultur, legend, talentów, natury, sacrum i profanum oraz czterech żywiołów. Miejsce umożliwia podróż m.in. do słynnego dębu Bartek, średniowiecznej osady z XII wieku, Żywego Muzeum Porcelany czy kościoła zbudowanego w 966 roku!

Suwalski Park Krajobrazowy – woj. podlaskie

Suwalszczyzna jako pierwsza w kraju została objęta ochroną środowiska. Suwalski Park Krajobrazowy jest bogaty w kemy, ozy, głazowiska, przejrzyste jeziora czy wiszące doliny. Miejsce jest słynne za sprawą wyjątkowej różnorodności krajobrazu. Całość znajduje się w dorzeczu Niemna. Znaczny obszar parku zajmują niezwykle zielone lasy i łąki. Miejsce zamieszkują mniejsze ssaki: norki, gronostaje, łasice, borsuki, wydry i bobry. Ciekawym zabytkiem jest też cmentarz z II-IV wieku. Jest to jedno z bardziej naturalnych i pięknych miejsc w Polsce.

Rezerwat Nietoperek – woj. lubuskie

Rezerwat Nietoperek to niezwykłe miejsce, gdzie można zobaczyć nocne życie nietoperzy. Zimą znajduje się tu ponad 30 tys. przedstawicieli 12 różnych gatunków! Jest to największe zimowisko nietoperzy w całej Europie Środkowej. Kilka gatunków przylatuje tu nawet z odległości ponad 260 km. Przebywanie w rezerwacie z tyloma nietoperzami jest niespotykanym doświadczeniem. To jednak atrakcja dla ludzi o mocnych nerwach.