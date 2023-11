Macierzanka piaskowa jest rośliną o różowofioletowych kwiatach. W lecznictwie wykorzystuje się jej suszone i kwitnące pędy. Napar z ziela macierzanki posiada właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne oraz odkażające. Można go stosować przy oparzeniach skórnych oraz w pielęgnacji skóry trądzikowej.

Reklama

Macierzanka piaskowa jest krzewinką o niewielkich rozmiarach, która jest łatwa w uprawie. Doskonale sprawdza się jako roślina ogrodowa. Wykazuje wiele właściwości leczniczych, m.in. zwalcza dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Macierzanka piaskowa – co zawiera?

Macierzanka piaskowa jest krzewinką posiadającą różowofioletowe kwiaty. Osiąga wysokość około 10-30 centymetrów. Nierzadko sadzona jest w przydomowych ogródkach, np. w wolnych przestrzeniach między roślinami bylinowymi czy na skalniakach. W składzie macierzanki piaskowej znajdują się substancje, które cenione są w ziołolecznictwie, ale również w przemyśle kosmetycznym i perfumeryjnym. Roślina ta zawiera olejki eteryczne, garbniki, kwasy organiczne oraz sole mineralne. W macierzance obecne są również naturalne przeciwutleniacze, takie jak witamina C oraz flawonoidy, które opóźniają procesy starzenia się skóry oraz chronią przez rozwojem różnych schorzeń, np. nowotworów oraz chorób układu krążenia. Surowcem leczniczym są wysuszone, kwitnące pędy macierzanki piaskowej. Należy je zbierać na początku kwietnia w pogodne dni. Ważne jest, by w zebranym surowcu nie pojawiły się zdrewniałe części rośliny.

Jakie właściwości lecznicze wykazuje ziele macierzanki?

Macierzanka piaskowa wykorzystywana jest w celach leczniczych już od starożytności. Ziele to działa odkażająco, przeciwbakteryjnie i ściągająco, dlatego zalecane jest przy różnych problemach skórnych, np. osobom z cerą trądzikową czy z oparzeniami. Herbata z macierzanki wskazana jest przy dolegliwościach trawiennych, gdyż skutecznie zwalcza wzdęcia, bóle brzucha, niestrawność, poprawia apetyt, a także likwiduje problem zaparć i biegunek. Macierzanka piaskowa posiada właściwości wykrztuśne, dlatego można ją stosować przy infekcjach górnych dróg oddechowych, zwłaszcza z towarzyszącym suchym i męczącym kaszlem. Napar z tego ziela oczyszcza drogi oddechowe – warto go pić przy nawracających oraz przewlekłych chorobach układu oddechowego. Ziele macierzanki doskonale sprawdza się w leczeniu przeziębień, grypy, stanów zapalnych dziąseł, jamy ustnej oraz zębów. Zaleca się je kobietom uskarżającym się na bóle menstruacyjne oraz częste bóle głowy, gdyż działa rozkurczowo oraz przeciwbólowo. Kąpiele przygotowane z dodatkiem suszonych kwiatów macierzanki wykorzystywane są w celach relaksacyjnych. Powinny je stosować przede wszystkim osoby z chorobami reumatycznymi.

Reklama

Zastosowanie macierzanki piaskowej w kosmetyce i w kuchni

Macierzanka piaskowa znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Napar z macierzanki ze względu na swoje właściwości antybakteryjne i odkażające zaleca się stosować do przygotowania okładów na miejsca ukąszenia przez owady, oparzenia, zranienia i wrzody skórne oraz do przemywania cery trądzikowej. Wywar z macierzanki piaskowej posiada działanie dezynfekujące, dlatego może być wykorzystywany w pielęgnacji skóry głowy, zwłaszcza z łojotokiem lub zakażeniem grzybiczym. Macierzanka swoim wyglądem i aromatem przypomina tymianek. Stosuje się ją w kuchni jako przyprawę do potraw mięsnych i rybnych, ale również do sosów oraz warzywnych sałatek.