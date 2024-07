Bioflawonoidy (inaczej flawonoidy) są związkami chemicznymi, które występują w roślinach, nadają im kolor i chronią przed szkodliwym działaniem owadów oraz grzybów. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym flawonoidy dostarczane organizmowi wraz z ziołami, warzywami i owocami wzmacniają odporność, chronią przed toksynami i zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się.

Do najbogatszych źródeł bioflawonoidów należą owoce cytrusowe oraz owoce i warzywa o intensywnych kolorach: porzeczka, aronia, żurawina, pomidory, papryka, buraki ćwikłowe.

Działanie bioflawonoidów na ludzki organizm

Bioflawonoidy mają właściwości przeciwutleniające (antyoksydacyjne). Neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników, które powstają pod wpływem toksyn (np. pod wpływem zanieczyszczonego środowiska czy spożywania wysokoprzetworzonego jedzenia). Dzięki temu bioflawonoidy zapobiegają nowotworom i chorobom układu krążenia. Wzmacniają ponadto odporność organizmu na choroby wywołane przez wirusy, bakterie i grzyby. Bioflawonoidy wspomagają leczenie stanów zapalnych i zmniejszają obrzęki. Działają moczopędnie, co sprawia, że mają duże znaczenie w leczeniu chorób układu moczowego.

Gdzie występują bioflawonoidy

Ludzki organizm sam nie wytwarza flawonoidów, z tego względu musi otrzymywać je z pożywieniem. Bioflawonoidy występują w owocach i warzywach, najwięcej jest ich w skórce i liściach, np. w natce pietruszki. Do owoców i warzyw, które są szczególnie bogate we flawonoidy, należą przede wszystkim te, których skórka ma intensywny kolor, np. pomidory, buraki, papryka, czerwona kapusta, wiśnie, czereśnie, maliny, jeżyny, aronie, jagody i porzeczki. Gotowanie, smażenie, pieczenie, suszenie oraz mrożenie likwidują dużą część flawonoidów, dlatego najbardziej wartościowe pod tym względem są świeże warzywa i owoce. Dużą ilość tych substancji zawierają też kiełki roślin, np. kiełki rzodkiewki, lucerny, pszenicy. Można nimi zastąpić świeże warzywa poza sezonem. Bogate we flawonoidy są również używki, takie jak herbata i czerwone wino, należy jednak pić je z umiarem.

Bioflawonoidy jako suplement diety

Zimą i wiosną, kiedy trudno jest dostarczać organizmowi bioflawonoidy z dietą, można uzupełnić ich niedobór za pomocą suplementów. W aptekach i sklepach zielarskich można kupić zioła zawierające bioflawonoidy, np. arnikę górską, miłorząb, szałwię lekarską. Można też przyjmować je w tabletkach i kapsułkach. W tej postaci dostępne są m.in. bioflawonoidy cytrusowe. Opakowanie zawierające 100 tabletek kosztuje ok. 60-70 zł.