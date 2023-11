Maca (Lepidium meyenii, Lepidium peruvianum, znana także jako Pieprzyca peruwiańska) to roślina korzeniowa pochodząca z Peru. Mieszkańcy Andów wykorzystują przygotowany z niej proszek do przyrządzania energetycznego napoju o nazwie „maca-chicha”.

Reklama

Korzeń maca otrzymał miano „superfood”, to oznacza, że został zaliczony do tzw. super żywności, czyli takiej, która w składzie zawiera szczególnie bogatą ilość wartościowych dla organizmu ludzkiego składników odżywczych. Maca stosowana jest m. in. jako specyfik na poprawę koncentracji, płodności, regulację ciśnienia krwi oraz przyspieszenie procesów regeneracyjnych w rekonwalescencji i naturalny energetyki.

Jak wygląda i jak smakuje maca?

Maca jest korzeniowym warzywem z rodziny kapustowatych. Wyglądem przypomina dużą rzodkiewkę. Istnieje wiele odmian kolorystycznych maca, a najpopularniejsze z nich to: żółta, czerwona oraz czarna. Peruwiańczycy stosują ją zarówno jako lekarstwo, jak i produkt spożywczy codziennego użytku. Maca jest konsumowana w wersji pieczonej, gotowanej często jako zamiennik ziemniaków. Suszone i sproszkowane bulwy maca są składnikiem słodkich puddingów, różnego rodzaju wypieków oraz fermentowanego napoju o nazwie „maca-chichi”. Proszek z korzenia maca ma słodkawy orzechowy smak.

Korzeń maca - wartości odżywcze

100 gramów sproszkowanego korzenia maca dostarcza 373 kcal (1584kJ) i zawiera:

około 14 % białka, z czego 8 kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu aminokwasów,

około 76 % węglowodanów,

około 1,5 % tłuszczu,

około 8,5% błonnika.

Jest bogaty w magnez, sód, potas, mangan, witaminy z grupy B, witaminę A, C i E oraz wapń, miedź, fosfor, żelazo. Ponadto zawiera również czynne związki biologiczne, takie jak: glukozynolany: p-metoksybenzyl izotiocyjanianu, flawonoidy, beta-ekdyzon, sitosterole, alkaloidy, garbniki oraz stigmasterol.

Dotychczas nie odnotowano przypadków skutków ubocznych związanych ze stosowaniem korzenia maca.

Reklama

Maca to roślina należąca z rodziny krzyżowych (Brassicaceae), z tego względu osoby, które są uczulone na te odmiany powinny zachować szczególną ostrożność w czasie stosowania macy oraz niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku zauważenia jakiejkolwiek reakcji alergicznej.