Świat na opak, zniszczony przez katastrofy, targany wewnętrznymi konfliktami – taki obraz wyłania się z kart powieści dystopijnych. Literatura, ukazując czarne wizje przyszłości, przestrzega przed zagrożeniami, ale daje też nadzieję na lepsze jutro.

Dystopia to nurt w literaturze fantastyczno-naukowej, który ukazuje wizję świata nieuporządkowanego, poddanego terrorowi i nieludzkim systemom. Jest przeciwstawiona utopii, czyli arkadyjskiemu miejscu. Wizję tę wywodzi z bezpośredniej obserwacji rzeczywistości. Literatura YA, czyli Young Adult, to książki dla tzw. “młodych dorosłych”. Współczesne dystopie YA charakteryzują się występowaniem silnej postaci, której postawa i bunt wobec systemu dają siłę i wiarę na zmianę ówczesnego porządku. Jakie książki wpisują się w ten nurt i które warto przeczytać?

Trylogia “Igrzyska śmierci” Suzanne Collins

“Igrzyska Śmierci” przedstawiają świat po wojnie, w którym nowopowstałe Państwo Panem podzielone jest na 12 dystryktów. Co roku organizowane są w nim tzw. dożynki. W każdym z dystryktów losuje się dwóch przedstawicieli: płci żeńskiej i męskiej w wieku od 12 do 18 lat. 24 zawodników walczy na specjalnie stworzonej arenie na śmierć i życie. Zwycięzca może być tylko jeden. Ale czy na pewno? Katniss Everdeen z chwilą wkroczenia na arenę udowadnia, że ta zasada przestaje obowiązywać.

Trylogia “Zbuntowana” Veronica Roth

Katastrofa zniszczyła świat. W Chicago społeczeństwo podzielone jest na pięć frakcji - altruizm, prawość, nieustraszoność, serdeczność i erudycję. W wieku szesnastu lat każda osoba przechodzi test na predyspozycję i jest przydzielana do jednej z frakcji. Tris pochodzi z altruizmu, jednak dokonuje innego wyboru. Przechodzi do nieustraszonych. Traci dom, dawne życie i kontakt z rodziną. Jednak z czasem okazuje się, że jest niezgodną. Ma w sobie cechy każdej z frakcji. Dla rządzących wszyscy niezgodni stanowią zagrożenie, które musi zostać wyeliminowane. Tris i poznany przez nią Tobias muszą zdecydować, w jakim świecie chcą żyć. Rozpoczyna się walka między frakcjami i rządzącymi. Tris musi stanąć po jednej ze stron.

Trylogia “Więzień Labiryntu” James Dashner

Thomas pewnego dnia budzi się w metalowej klatce. Nie wie, kim jest. Nie pamięta niczego z przeszłości. Nie ma wspomnień. I nie jest jedyny. Trafił do miejsca, w którym jest jeszcze kilkudziesięciu chłopców takich jak on. Co miesiąc dołącza kolejny. Jedyną szansą opuszczenia tajemniczego terytorium jest droga wiodąca przez labirynt. Strzegą go przerażający strażnicy, a grupa wybranych wśród chłopców biegaczy, próbuje odnaleźć wyjście za każdym razem, gdy otwierają się bramy labiryntu. Co znajduje się poza krętymi korytarzami? Czy Thomasowi i jego przyjaciołom uda się z nich wydostać? Z kart powieści dowiemy się, kto i dlaczego pozbawił ich wspomnień i umieścił w labiryncie.