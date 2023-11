Treningi sportowe pod okiem instruktorów i trenerów stanowią bardzo popularną formę aktywności zarówno dorosłych, jak i dzieci. Decydując się na podjęcie nauki u konkretnego trenera lub instruktora, oczekuje się, że jest to osoba wykwalifikowana, doświadczona w tym co robi i kompetentna. Z tym bywa jednak różnie. O ile niekiedy dorośli są w stanie przypuszczać, że szkoląca ich osoba może nie być odpowiednio wykwalifikowana, o tyle dzieci absolutnie tego nie zrobią. W każdym przypadku warto upewnić się, czy trener lub instruktor posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zajęć z konkretnej dyscypliny.

Mogłoby się wydawać, że decydują się na treningi w dużym i znanym klubie sportowym można mieć pewność, że kadra trenerska jest na najwyższym poziomie. Tak naprawdę jednak nie ma co do tego reguły i osoby pobierające treningi nigdy nie mogą mieć pewności, czy naucza je wykwalifikowana osoba. I to niezależnie od tego, czy jest to klub sportowy czy szkoleniowiec działający „na własną rękę”.

Dlaczego sprawdzać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie trenerów?

Zacznijmy od tego dlaczego warto weryfikować kwalifikacje osoby prowadzącej treningi. Podstawową kwestią jest bezpieczeństwo. Szczególnie ważne jest ono w przypadku grupowych zajęć dla dzieci. Jak wiadomo, najmłodsi wymagają szczególnej uwagi i podejścia. Czasami trudno mieć pod kontrolą jedno dziecko, a jeśli grupa liczy pięcioro lub więcej, to wówczas ryzyko nieprzewidzianych zdarzeń znacząco wzrasta. Aby „okiełznać” grupę kilkulatków, umiejętność odpowiedniego prowadzenia zajęć oraz doświadczenie w pracy z najmłodszymi są nieocenione. Wykwalifikowany trener ma nie tylko wiedzę na temat tego, jak prowadzić bezpieczny trening, ale również wie, jak postępować w przypadku różnego rodzaju wypadków. Te bowiem często są niezależne od umiejętności prowadzącego zajęcia.

Poza bezpieczeństwem liczy się również jakość zajęć. Można przez to rozumieć:

atrakcyjność treningu,

odpowiednio wdrażane ćwiczenia ,

, kształtowanie prawidłowych ruchów.

Zdarza się bowiem i tak, że osoby na treningach zostały nauczone niewłaściwych ruchów i ich technika niewiele ma wspólnego z tą właściwą.

Jak sprawdzić kwalifikacje zawodowe trenera sportowego?

Najprostszą metodą sprawdzenia kwalifikacji trenerskich jest prośba o okazanie legitymacji instruktora lub dyplomu trenera. Prawdopodobnie żaden szkoleniowiec nie zabiera tego ze sobą na treningi, ale jeżeli zostanie o to poproszony, to nie powinien robić żadnych problemów. Jeżeli ktoś nie chce prosić samego trenera lub instruktora niejako o „wylegitymowanie się”, to istnieją jeszcze bazy licencjonowanych trenerów konkretnych dyscyplin. Tam można znaleźć szkoleniowców, którzy posiadają niezbędne uprawnienia i opłacają składki licencyjne.

Poszukując odpowiedniego dla siebie trenera – niezależnie od dyscypliny – warto już na początku zweryfikować jego kwalifikacje zawodowe. Warto jednak przy tym pamiętać, że same dokumenty i certyfikaty nie dają gwarancji, że trener czy instruktor będzie miał odpowiednie podejście i umiejętności interpersonalne. Są to jednak zupełnie inne kwestie, które każdy powinien oceniać indywidualnie i decydować, czy mu one odpowiadają.