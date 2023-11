Gotowana kukurydza najlepiej smakuje z masełkiem i solą. To idealne danie na szybką kolację lub aromatyczny dodatek do obiadu. W okresie letnio-jesiennym bardzo często przygotowywana jest w polskich domach. Jak ugotować kukurydzę, aby była soczysta i chrupiąca?

Reklama

Poniżej znajdziecie podstawowy przepis na gotowaną kukurydzę. Można ją jednak przygotować w zupełnie inny sposób. Zdecydowanie więcej witamin i składników odżywczych będzie miała kukurydza gotowana na parze. Można ją także wrzucić na grilla, a nawet upiec w piekarniku.

Trzeba jednak pamiętać, że gotowana kukurydza ma bardzo wysoki indeks glikemiczny. Jej spożywanie nie jest więc polecane na dietach redukcyjnych oraz dla osób z cukrzycą.

Jak ugotować kukurydzę?

Kukurydzę należy obrać z liści i włosków, a następnie dokładnie umyć. Można je przekroić na pół, jeżeli będziemy gotować ją w mniejszym garnku. Zagotuj wodę z cukrem (1-2 łyżeczki). Kukurydzę wrzucamy do gotującej się osłodzonej wody. Pod żadnym pozorem nie powinno się gotować kukurydzy w osolonej wodzie, wtedy robi się twarda. Gotujemy około 15 minut. Gotowana kukurydza najlepiej smakuje z dodatkiem masła i soli lub innych przypraw.

Do czego użyć gotowaną kukurydzę?

Gotowaną kukurydzę można wykorzystać na wiele sposobów. Jest dużo smaczniejsza i zdrowsza od tej kupowanej w aluminiowych puszkach.

Gotowana kukurydza z dodatkiem masła i soli to klasyka. Można jednak ją bardziej urozmaicić, np. dodając aromatyczne masło czosnkowe czy świeże zioła. Świetnie sprawdzi się tu kolendra, chilli, sól czosnkowa lub mieszanka zielonych ziół.

Z ziaren gotowanej kolby kukurydza można przyrządzić wiele pysznych dań. Najczęściej na ich bazie gotuje się delikatną zupę krem z kukurydzy, np.z dodatkiem mleka kokosowego. Można je również dodawać do sałatek, zapiekanek czy kanapek. Kukurydza to idealny dodatek do dań obiadowych, świetnie uzupełni posiłek złożony z gotowanych ziemniaków oraz mięsa lub ryby.

© ricka_kinamoto/Adobe Stock