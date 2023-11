W kuchni karaibskiej dużo się dzieje. Rządzą w niej kolorowe i soczyste owoce tropikalne, które na talerzach współwystępują z pieczonym, duszonym lub grillowanym mięsem. Nie brakuje też orzeźwiających napojów, także tych alkoholowych, które powstają najczęściej na bazie rumu.

Dania kuchni karaibskiej zyskały popularność zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, głównie ze względu na bliskość terytorialną. Jednak moda na te egzotyczne smaki zaczyna docierać nawet do Polski.

Gdzie serwuje się kuchnię karaibską?

Karaiby obejmują obszar około 25 rejonów w basenie Morza Karaibskiego – są to zarówno niepodległe państwa, jak i terytoria zależne, m.in.: Kuba, Bahamy, Barbados, Dominikana, Gwadelupa, Portoryko, Haiti, Jamajka, Martynika, Trynidad i Tobago. Tamtejsze tradycje ukształtowane zostały przez burzliwą historię, która sprawiła, że lokalne plemiona indiańskie znalazły się pod wpływem imperiów europejskich (Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii). Wkrótce po opanowaniu nowego lądu (jak początkowo sądzono – Indii) kolonizatorzy sprowadzili na wyspy niewolników z Afryki. Nie trzeba było też długo czekać, aż mieszanka ludności wzbogaci się o przybyszów z Azji. Karaiby stały się więc prawdziwym tyglem kulturowym, co ma swoje odzwierciedlenie we wszystkich płaszczyznach funkcjonowania ludności tego obszaru, również w obyczajach związanych z przyrządzaniem posiłków.

Kuchnia karaibska: najważniejsze cechy

O kuchni karaibskiej można mówić wyłącznie w dużym uogólnieniu, ponieważ od strony kulinarnej każdy kraj w basenie Morza Karaibskiego wygląda inaczej. Wspólne mieszkańcom tych terenów jest umiłowanie owoców morza i ryb oraz masowe wykorzystywanie tamtejszych płodów ziemi: manioku, trzciny cukrowej, batatów, plantanów (słodkich ziemniaków przypominających banany), kokosów, tamandrynowców. Oddzielnie należy wymienić owoce, które cieszą się tam szczególnym uznaniem. Są to głównie: banan, mango, marakuja, pigwa, papaja, ananas, melon, granat, breadfruit (owoc chlebowy), starfruit (gwiezdny owoc). Na Karaibach można zjeść wiele dań serwowanych na ostro (z dodatkiem chili łagodzonego często przez gałkę muszkatołową, curry i imbir) oraz na słodko (desery są tam podawane praktycznie po każdym posiłku). Dużą popularność zdobył także ryż, który najczęściej ląduje na talerzach w formie puree na mleku kokosowym, podobnie zresztą jak wszelkie warzywa bulwiaste. Wśród mięs króluje kurczak, na drugim miejscu znajduje się zaś wieprzowina. Typowa karaibska mieszanka ziół i przypraw to colombo, składająca się m.in. z kolendry, gorczycy, kurkumy, kuminu, pieprzu, imbiru, goździków oraz kozieradki. Jest ona przede wszystkim składnikiem marynat, ale dodaje się ją także do bardzo chętnie przygotowywanych sałatek owocowych, które mają jeszcze jeden tajemniczy składnik – rum. Najlepszy rum na świecie produkuje się na Barbadosie. To jednak nie jedyny słynny alkohol rodem z Karaibów, wszak na jednej z tamtejszych wysp powstał likier curaçao.

Kuchnia karaibska: potrawy kubańskie

Na Kubie mocno zaznacza się wpływ kuchni hiszpańskiej. W wielu daniach pojawia się fasola łączona z ryżem i wieprzowiną. Daniem narodowym jest tutaj dwubarwne moros y cristianos, czyli – w dosłownym tłumaczeniu – „Maurowie i chrześcijanie”. Nazwa nawiązuje do czasów rekonkwisty: Maurów ma tu symbolizować czarna fasola, natomiast chrześcijan – ryż. Bardzo często jada się też inny przysmak, ropa vieja (długo gotowaną wołowinę). Do ulubionych przypraw Kubańczyków należy czosnek – główny składnik aromatycznej pasty sofrito. Na obiad chętnie serwuje się sycące mięsne zupy, a w ulicznych budkach można skosztować tłustej kanapki z pieczoną wieprzowiną (pan con lechón). Wieczorami na Kubie popija się mojito, cuba libre, daiquiri i inne drinki z rumem.

Kuchnia karaibska: potrawy jamajskie

Jamajska odmiana kuchni karaibskiej kojarzy się głównie ze słodko-kwaśnymi daniami. Niektóre składają się z samych owoców i warzyw. Za ulubiony owoc Jamajczyków, nieznany w Europie, uchodzi ackee (bligia), podawane zwykle z podsuszanym dorszem, pomidorami, cebulą i pieczywem. Ten soczysty przysmak jest jednak bardzo niebezpieczny, bo póki nie osiągnie dojrzałości, wykazuje właściwości trujące. Na Jamajce w bardzo charakterystyczny sposób przygotowuje się mięso – zanim trafi ono na grill, jest peklowane z użyciem przyprawy jerk, która swój smak zawdzięcza połączeniu gałki muszkatołowej, pieprzu, tymianku, ziela angielskiego, cynamonu, cebuli i czosnku z olejem i sokiem z cytrusów.

Kuchnia karaibska: potrawy portorykańskie

W Portoryko podstawą kuchni są plantany, z których przygotowuje się tamtejszy przysmak, czyli mofongo. Jest to rodzaj puree z czosnkiem, oliwą i chrupkim boczkiem. Podaje się je w formie kulek, jako dodatek do pieczonej wieprzowiny lub kurczaka. W tej części Karaibów można też spróbować emoanadillas – pierożków nadziewanych serem i mięsem z homara – oraz asapo – pikantnego gulaszu pomidorowego z ryżem i mięsem.