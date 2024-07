Można używać ich wielokrotnie, nie podrażniają, prawidłowo zaaplikowane nie przeciekają – kubeczki menstruacyjne. Aplikuje się je do pochwy, by krew i wydzielina mogły się w nim zbierać. Usunięcie kubeczka z zawartością jest proste i wystarczą do tego własne palce. Podczas używania kubeczków menstruacyjnych trzeba zachować higienę, tak jak w przypadku tamponów.

Działanie kubeczków menstruacyjnych

Działanie kubeczków menstruacyjnych jest proste i polega na tym, że zbiera się w nich to wszystko, co zostaje podczas okresu usunięte z organizmu. Kubeczki menstruacyjne mają kształt kieliszków i są wykonane z silikonu medycznego. Materiał ten nie wywołuje podrażnień ani reakcji alergicznych, łatwo go utrzymać w czystości. Szersza część kubeczka przylega do ścianek pochwy i zapobiega przeciekaniu. Jako że kubeczki menstruacyjne wkłada się do pochwy, konieczne jest restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny, by uniknąć infekcji. Obok podpasek i tamponów kubeczki to produkty menstruacyjne, które trzeba dobrać indywidualnie i w zależności od potrzeb. Opinie o kubeczkach menstruacyjnych zależą w dużej mierze od właściwego doboru rozmiaru tego typu wkładki menstruacyjnej. Zbyt mały kubeczek nie ochroni przed przeciekaniem, a zbyt duży może uwierać i być po prostu niewygodny.

Jak stosować kubeczki menstruacyjne?

Aby zaaplikować kubeczek menstruacyjny, należy przyjąć wygodną dla siebie pozycję ułatwiającą wsunięcie go do pochwy. Przede wszystkim należy dokładnie umyć ręce. Potem kubeczek w jego szerszej części należy nieco zgnieść w palcach, trzymając go tak, by łatwo było go zaaplikować. Konieczne jest rozluźnienie mięśni pochwy, w przeciwnym razie włożenie kubeczka może być nieprzyjemne lub nawet niemożliwe. Po włożeniu kubeczka na komfortową głębokość trzeba sprawdzić, czy dokładnie przylega do ścianek pochwy. W tym celu trzeba nim delikatnie poruszać, można okręcić go delikatnie dookoła albo palcem sprawdzić, czy kubeczek rozłożył się całkowicie. Wkładki menstruacyjne trzeba opróżniać od 2 do 4 razy dziennie, w zależności od intensywności miesiączki. Przed usunięciem kubeczka z pochwy należy umyć ręce. Aby wyjąć kubeczek, należy ścisnąć go dwoma palcami w dolnej części i przesunąć do wyjścia. Przed ponownym założeniem silikonowe naczynko trzeba umyć, a gdy skończy się okres – zdezynfekować. Kubeczki menstruacyjne to przedmioty wielokrotnego użytku, a ich koszt waha się od 60 do 100 zł.