Tampony to wybór alternatywny wobec podpasek i kubeczków menstruacyjnych. Można zakładać je samymi dłońmi lub aplikatorem do tamponów. Wkłada się je tak głęboko, by nie czuć ich przy noszeniu. Także dziewice mogą używać tamponów, jeśli błona dziewicza ma kształt rogalika lub pierścieniowy.

Rodzaje i rozmiary tamponów

W drogeriach i sklepach można kupić tampony z aplikatorem lub bez. Aplikator umożliwia wsunięcie tamponu bez pomocy palca i dzięki temu chroni przez wprowadzeniem zarazków przenoszonych na dłoniach. Jest to szczególnie istotne w podróży, gdy dbałość o higienę jest utrudniona. Tampony są dostępne w różnych rozmiarach, dostosowanych do intensywności krwawienia. Zwykle ich chłonność (małą, normalną lub dużą) określa liczba kropelek na opakowaniu. Im mniejsza, tym mniejszy i mniej chłonny tampon.

Co ile zmieniać tampon?

Na początku miesiączki, gdy krwawienie jest bardziej obfite, tampon trzeba zmieniać co 3-4 godziny. W ostatnich dniach okresu tampon wystarczy wymienić po 4-6 godzinach. Tampony są używane także na noc, ale używając ich w ten sposób, trzeba pamiętać, że tampon nie powinien zostawać w pochwie przez więcej niż 8 godzin. Po tym czasie zaczynają namnażać się bakterie i może dojść nawet do zespołu szoku toksycznego. Trzeba więc pamiętać o regularnej wymianie tamponów.

Tampony a dziewictwo

Tampon aplikuje się do wewnątrz, dlatego młode dziewczyny obawiają się, czy nie uszkodzi on błony dziewiczej. Czy dziewica może używać tamponów? Tak, jeśli aplikacja tamponu nie sprawia jej bólu – gdy błona dziewicza ma kształt półksiężyca lub pierścieniowy. Gdy nie ma otworów, używanie tamponów może być niekomfortowe lub nawet niemożliwe. Dziewice i młode kobiety powinny używać tamponów w najmniejszym rozmiarze.

Jak głęboko włożyć tampon i gdzie dokładnie?

Tampony aplikuje się do pochwy, tak by fragment sznureczka pozostał na zewnątrz. Jak włożyć tampon? Przede wszystkim konieczne jest dokładne umycie rąk. Następnie wyjmuje się go z folii i łapie palcami wskazującym i kciukiem. Kolejnym krokiem jest przyjęcie wygodnej pozycji ułatwiającej aplikację, np. z nogą opartą nieco wyżej. Wolną ręką należy rozchylić wargi sromowe i wsunąć tampon. Jak głęboko włożyć tampon? Na tyle, by cały znalazł się w pochwie i by nie czuć jego obecności – prawidłowo założony tampon nie uwiera ani nie powoduje żadnego dyskomfortu. Zwykle tampony zakłada się palcami, ale są też tampony z aplikatorami. Aplikator to przyrząd z tektury, do którego szerszej części wkłada się tampon i umieszcza w pochwie. Następnie naciska się wystającą, węższą część i dzięki temu umieszcza tampon na właściwym miejscu. Po wszystkim z pochwy należy wyjąć aplikator. Tampon usuwa się, wyciągając go za wystający sznureczek.

Zobacz także

Rzeczy, które można robić z założonym tamponem

Tampony pozwalają na uprawienie sportu bez odczuwania dyskomfortu i przeciekania. Ten rodzaj zabezpieczenia podczas miesiączki wybierają przeważnie kobiety aktywne, ponieważ tampon o wiele lepiej niż podpaska sprawdza się w ruchu – dobrze założony nie powinien się przesuwać. Tamponów można używać także na basenie i w wannie czy pod prysznicem. A czy można korzystać z toalety z tamponem? Jak najbardziej. Należy tylko przytrzymać sznureczek, by się nie zamoczył.

Tampony z probiotykiem

Jeśli flora bakteryjna pochwy wymaga odbudowania, stosuje się probiotyki doustne lub dopochwowe, w postaci np. globulek. Wprawdzie podczas okresu nie zaleca się używania preparatów dopochwowych, jednak przeszkodę tę pokonują tampony z probiotykiem. Podczas miesiączki zarówno pełnią funkcję zabezpieczenia przed przeciekaniem, jak i uwalniają probiotyk i wzmacniają florę bakteryjną pochwy.