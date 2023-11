Krwawienie międzymiesiączkowe może pojawić się u zdrowych kobiet w wyniku przyjmowania doustnej antykoncepcji lub podczas owulacji. Niekiedy jest spowodowane poważnymi chorobami, np. nowotworem szyjki macicy, endometriozą lub zespołu policystycznych jajników.

Krwawienie międzymiesiączkowe może być spowodowane różnymi przyczynami. Nierzadko jest wynikiem zmian hormonalnych pojawiających się wskutek przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych. Może również być objawem mięśniaków i polipów jajnika oraz infekcji.

Co oznacza prawidłowe krwawienie miesięczne?

Prawidłowy cykl miesiączkowy trwa od 21 do 35 dni, średnio 28 dni. Regularna miesiączka traktowana jest jako oznaka zdrowej kobiety. Menstruacja powinna trwać od 3 do 7 dni. Mogą towarzyszyć jej dolegliwości bólowe, których nasilenie jest indywidualne u każdej kobiety. Prawidłowa miesiączka nie powinna być nadmiernie bolesna ani zbyt obfita. Krwawienia międzymiesiączkowe są niepokojące dla każdej kobiety. Bardzo często pojawiają się u młodych dziewcząt, które dopiero zaczynają miesiączkować. W tej sytuacji jest to normalne, gdyż cykl miesiączkowy z czasem się ureguluje. Przyjęte jest, że przez dwa lata od menarche (pierwsza miesiączka) menstruacje mogą być nieregularne.

Krwawienie międzymiesiączkowe a antykoncepcja

Krwawienie międzymiesiączkowe może być spowodowane przyjmowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych. Najczęściej pojawia się przez pierwsze trzy miesiące zażywania tabletek. W przypadku, gdy krwawienia międzymiesiączkowe nie ustępują i trwają dłużej niż trzy miesiące należy zgłosić się do lekarza ginekologa. Jego zadaniem jest określenie, czy zastosowany preparat antykoncepcyjny jest odpowiedni dla kobiety czy należy go zastąpić innym. Niekiedy organizm potrzebuje więcej czasu, aby przyzwyczaić się do zmian hormonalnych wywoływanych przez środek. Nasilenie krwawień międzymiesiączkowych wywołanych antykoncepcją hormonalną może być różne - od niewielkich plamień do bardzo obfitych. Przyczyną krwawień międzymiesiączkowych może być również owulacja przypadająca na połowę cyklu miesięcznego. Charakteryzują się one umiarkowanym nasileniem i zwykle trwają 2-3 dni. Plamienie przy owulacji jest spowodowane nagłym spadkiem poziomu estrogenów - żeńskich hormonów płciowych.

Krwawienie międzymiesiączkowe a infekcje intymne

Krwawienia międzymiesiączkowe mogą być wywołane infekcjami narządów płciowych. Bakterią odpowiedzialną nierzadko za wystąpienie plamień śródcyklicznych jest Chlamydia trachomatis. Objawami zakażenia są krwawienia miesiączkowe nasilające się zwykle po stosunku płciowym, bóle brzucha, ropne upławy, częste parcie na mocz oraz pieczenie podczas oddawania moczu. Przy stanie zapalnym szyjki macicy krwawienie może pojawić się w czasie badania ginekologicznego. Przyczyną plamienia lub krwawienia międzymiesiączkowego mogą być również inne patogeny wywołujące choroby przenoszone drogą płciową. Diagnostyka polega na pobraniu wymazu z kanału szyjki macicy i poddaniu uzyskanego materiału badaniom mikrobiologicznym lub innym testom pozwalającym na rozpoznanie przyczyny infekcji.

Krwawienie międzymiesiączkowe - jakie choroby mogą je wywołać?

Krwawienie międzymiesiączkowe niekiedy jest wywołane silnym stresem, nadmiernym wysiłkiem fizycznym oraz osłabieniem organizmu. Może być jednak wynikiem poważnych chorób wymagających wdrożenia właściwego leczenia. Przyczyną krwawień międzymiesiączkowych, a także obfitych i przedłużających się miesiączek mogą być mięśniaki lub polipy macicy. Mięśniaki macicy są najczęstszymi łagodnymi nowotworami macicy. Powstają w wyniku zaburzeń hormonalnych oraz wysokiego poziomu estrogenów w stosunku do progesteronu. Duże mięśniaki mogą wywoływać obfite krwawienia międzymiesiączkowe, w niektórych przypadkach wymagające hospitalizacji. Polipy mogą lokalizować się w błonie śluzowej szyjki macicy lub w trzonie macicy. Początkowo mają przebieg bezobjawowy, ale gdy się rozrosną prowadzą do krwawień międzymiesiączkowych, często po stosunku. Innymi przyczynami krwawień śródcyklicznych mogą być:

