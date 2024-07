Krążki antykoncepcyjne działają, uwalniając hormony i hamując owulację. Nie trzeba o nich pamiętać każdego dnia, nie obciążają wątroby tak jak pigułki, mają dużą skuteczność w zapobieganiu ciąży. Wystarczy, by krążek miał styczność ze śluzówką pochwy.

Działanie krążków antykoncepcyjnych – hormony hamujące jajeczkowanie

Skuteczność, jaką mają krążki antykoncepcyjne, jest bardzo duża, bo wartość wskaźnika Pearla dla tej metody waha się od 0,2 do 1,7. Krążek umieszczony w pochwie uwalnia hormony, omijając układ trawienny, dzięki czemu nie obciąża wątroby tak jak np. pigułki antykoncepcyjne. Hormony wnikające przez śluzówkę pochwy do organizmu hamują owulację. W porównaniu do pigułek krążki antykoncepcyjne zawierają mniej estrogenów, a więc skutki uboczne, takie jak bóle głowy, nudności, spadek libido i wzrost wagi, występują rzadziej i są słabiej odczuwalne. Przeciwwskazaniami do stosowania tej metody zapobiegania ciąży są: choroba wątroby, migreny, zakrzepica żył głębokich, nadciśnienie i nałóg nikotynowy.

Prawidłowe stosowanie krążków antykoncepcyjnych jest proste i mało absorbujące

Krążki antykoncepcyjne są wygodną metodą antykoncepcji, ponieważ jeden krążek umieszczony w pochwie powinien zostać usunięty po 3 tygodniach, a kolejny zaaplikowany po 7 dniach przerwy. Zakładanie krążka jest proste, ponieważ nie musi on ułożyć się w żadnej konkretnej pozycji. Skuteczność tej metody zapobiegania ciąży opiera się na stałym uwalnianiu hormonów i wchłanianiu ich do organizmu przez błonę śluzową pochwy. Zatem krążek musi mieć ciągle z nią styczność, to jedyny warunek. Działanie nie zostanie zaburzone, jeśli krążek nie będzie poza pochwą dłużej niż 3 godziny. Można stosować go razem z tamponami, a podczas stosunku jego obecność jest niezauważalna.

Cena krążków antykoncepcyjnych waha się od około 46 zł za jedną sztukę do około 130-150 zł za trzy sztuki. Tak jak inne środki hormonalne – krążki antykoncepcyjne są dostępne na receptę.

