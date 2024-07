Poranne biegunki mogą być objawem chorób takich jak zespół jelita drażliwego czy grzybica ogólnoustrojowa. Często wynikają również z nietolerancji składnika pokarmowego – laktozy bądź glutenu. A często właśnie te substancje spożywane są na śniadanie jako mleko, serek czy chociażby chleb. Poranne biegunki mogą być także objawem przewlekłego stresu.

Zespół jelita drażliwego i silne emocje powodują poranne biegunki

Poranne biegunki mogą występować jako objaw zespołu jelita nadwrażliwego. Mimo że układ trawienny nie jest uszkodzony, jelita reagują wzmożoną perystaltyką na niektóre pokarmy, silne emocje czy stres. Gdy poranne biegunki się nasilają i zaczyna im towarzyszyć ból, konieczna jest wizyta u lekarza i rozpoczęcie leczenia. Silne emocje i stres często objawiają się w taki sposób, zwłaszcza jeśli tego dnia ma się odbyć ważny egzamin, prezentacja, spotkanie czy np. wyjazd.

Grzybica ogólnoustrojowa a poranne biegunki

Gdy poranne biegunki trwają od dłuższego czasu i nie wywołuje ich przewlekły stres, mogą być objawem grzybicy ogólnoustrojowej. Powodujące ją drożdżaki występują w przewodzie pokarmowym dużej części populacji naturalnie, ale w określonych warunkach potrafią bardzo szybko się namnażać i powodować grzybicę nawet całego organizmu. Candida albicans – rodzaj grzyba odpowiedzialny za chorobę – najpierw zasiedla jelito grube, dlatego kandydoza najpierw daje objawy ze strony układu pokarmowego. Są to nie tylko poranne biegunki, ale też nudności, wymioty, gazy, wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia i nieprzyjemny zapach z ust. Zwykle grzybica rozprzestrzenia się po całym organizmie, ponieważ jest trudna do zdiagnozowania.

Nietolerancja glutenu i laktozy – dwóch częstych składników śniadania – wywołuje poranne biegunki

Śniadania bardzo często zawierają zarówno laktozę, jak i gluten, chociażby w postaci mleka czy serka i chleba. Osoby cierpiące na celiakię lub nietolerujące laktozy nie zawsze wiedzą o swoim problemie, chociaż za każdym razem po spożyciu produktów zawierających te składniki odczuwają dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Mogą to być także poranne biegunki. Dlatego ważne jest, by sprawdzić, czy przyczyną rozwolnienia nie są te produkty, których organizm nie jest w stanie strawić i przyswoić. Być może konieczna będzie zmiana diety, by pozbyć się przykrych porannych dolegliwości.

