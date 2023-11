Kiełki hoduje się z nasion, które najlepiej kupić w sklepie ze zdrową żywnością. Należy je przebrać, opłukać i namoczyć na 5-10 godzin (im większe nasiona, tym dłużej trzeba je moczyć). Kiełki trzeba płukać 2-4 razy dziennie. Są gotowe do jedzenia po około 5 dniach.

Reklama

Kiełki to przysmak zawierający mnóstwo witamin, soli mineralnych, białka oraz błonnika. Można je jeść na surowo, dodając do sałatek, kanapek, mięs i serów. Równie pyszne są po poddaniu ich obróbce termicznej, np. w potrawach kuchni azjatyckiej.

Gdzie kupić nasiona kiełków?

Nasiona do hodowli kiełków najlepiej kupić w sklepach ze zdrową żywnością. Można zaopatrzyć się w specjalne mieszanki do uprawy lub kupić kiełki jednej rośliny, np. rzodkiewki, brokuła lub lucerny. Należy unikać nasion ze sklepów ogrodniczych. Są one bowiem przeznaczone do hodowli gruntowej i często zawierają nawozy, pestycydy i środki konserwujące. Przed wysianiem warto przebrać nasiona i wyrzucić uszkodzone, przebarwione lub zbyt twarde (zdarza się to w przypadku nasion kiełków fasoli mung).

Jak zasiać kiełki?

Po przebraniu należy opłukać i namoczyć nasiona przez 5-6 godzin (mniejsze) lub 10-12 godzin (większe). Następnie trzeba je znów opłukać i umieścić w kiełkownicy. Pojemnik z kiełkami najlepiej postawić w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Można ustawić go na parapecie, jednak nie w pełnym słońcu. Wysoka temperatura, w połączeniu z wilgocią, sprzyja bowiem powstawaniu pleśni. Jeśli pleśń pojawi się w trakcie hodowania kiełków, należy wyrzucić wszystkie. Nasiona trzeba płukać 2-4 razy dziennie, używając do tego letniej, przegotowanej wody. Po każdym płukaniu usuwa się nadmiar płynu. Kiełki są gotowe do spożycia po 4-5 dniach. Warto pamiętać, aby przed ich zjedzeniem usunąć nasiona, które nie wykiełkowały. Można to zrobić, wsypując wszystkie do miski i zalać wodą. Puste łupinki wypłyną na powierzchnię, dzięki czemu z łatwością można będzie je zebrać, np. łyżką. Małe nasiona można przepłukać na durszlaku. Te niewykiełkowane wypłyną przez dziurki znajdujące się w naczyniu. Kiełki najlepiej zjeść od razu, ponieważ są wtedy najbardziej wartościowe. Można też przechowywać je w lodówce przez około 7 dni. Przed włożeniem do lodówki należy je dokładnie osuszyć, by nie dostała się do nich pleśń.

Zalety używania kiełkownicy

Reklama

Kiełkownica to pojemnik przeznaczony specjalnie do uprawy kiełków. Może być wykonany z plastiku, szkła lub ceramiki. Warto wybrać naczynie, które jest przezroczyste. Zapewnia ono kiełkom najwięcej światła. Na dnie tacek powinny znajdować się rowki, które poprawiają cyrkulację powietrza. Kiełkownica zazwyczaj składa się z dwóch lub trzech tacek ułożonych jedna nad drugą. Pozwala to wyhodować kilka rodzajów kiełków w tym samym czasie. Oprócz tacek, kiełkownica ma też pokrywkę i pojemnik na wodę. Niektóre modele zostały wyposażone w syfon, który ma za zadanie odprowadzenie nadmiaru wody. Ważne, aby po zakończeniu każdej uprawy kiełków dokładnie umyć pojemnik. W tym celu można go zalać wrzątkiem lub umyć wodą z dodatkiem octu. Pozwoli to usunąć bakterie, pleśnie i grzyby.