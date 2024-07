Kiedy dziecko zaczyna gaworzyć, czyli wydawać z siebie sylaby z połączonych samogłosek i spółgłosek, ma zwykle około sześciu miesięcy. Niemowlęta gaworzą, kiedy są w dobrym nastoju. Gaworzenie często jest sposobem na zwrócenie na siebie uwagi.

Gaworzenie – czym i jest i kiedy się pojawia

Gaworzenie to naturalny etap rozwoju mowy u niemowlaka. Następuje po krzyku i głużeniu (dźwięki typu: gli, agu, ge), kiedy dziecko ma około sześć miesięcy. Gaworzenie polega na łączeniu wymawianych dotychczas przez dziecko samogłosek ze spółgłoskami. W efekcie dziecko wymawia dowolne sylaby, np.: da-da, ga-ga, ma-ma. Zdolność gaworzenia związana jest ze zwiększoną kontrolą warg i języka oraz możliwością kontroli przepływu powietrza. Dźwięki wydawane przez niemowlę nie mają jeszcze dla niego żadnego znaczenia ani treści. Gaworzenie sprawia maluchom przyjemność. Jest formą słownej zabawy.

Jaka jest rola gaworzenia

Kiedy dziecko zaczyna gaworzyć świadczy to o jego dobrym samopoczuciu i pozytywnym nastroju. Często niemowlaki gaworzą kiedy są same, jest to tzw. gaworzenie samonaśladowcze. W trakcie gaworzenia dziecko ćwiczy intonację. Gaworzenie, w którym maluch podnosi intonację oznacza, że dziecko próbuje zwrócić na siebie uwagę osób znajdujących się w otoczeniu. Gaworzenie przygotowuje dziecko do mówienia. Na początku maluchy wydają z siebie nawet takie dźwięki, których nie słyszą. Zdolność tę tracą po ukończeniu szóstego miesiąca. Zaczynają wtedy powtarzać tylko te dźwięki, które są obecne w mowie osób z ich otoczenia.

Zdaniem psychologów, tempo rozwoju mowy u niemowląt zależy także od rodziców. Stymulacja rozwoju mowy przez powtarzanie dźwięków wydawanych przez niemowlę oraz uczenie dziecka nowych słów mogą przyspieszyć etap przejścia od gaworzenia do wypowiadania pierwszych wyrazów.