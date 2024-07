Keton malinowy to substancja, która nadaje zapach malinom, występuje też w jeżynach i owocach żurawiny. Od pewnego czasu w sprzedaży są również suplementy diety z ketonem malinowym na odchudzanie. Mają one przyspieszać metabolizm tłuszczów, a przy tym obniżać poziom szkodliwego cholesterolu i ciśnienie. Nie ma jednak żadnych przekonujących dowodów, na to, że rzeczywiście tak działają.

Jak wytwarzany jest keton malinowy?

W naturalnej postaci keton malinowy znajduje się w owocach malin. Jest go jednak niewiele. Z kilograma malin można uzyskać ok. 2-3 mg ketonu malinowego. Keton malinowy znajdujący się w suplementach diety musi być wytwarzany laboratoryjnie w większej ilości, tak jak syntetyczny aromat malinowy stosowany w przemyśle spożywczym do nadawania słodyczom malinowego zapachu.

Jak działa keton malinowy?

Producenci odchudzających kapsułek z ketonem malinowym obiecują, że zażywanie ich spowoduje spadek wagi, rozgrzeje ciało, dzięki czemu tłuszcz będzie spalany szybciej. Keton malinowy ma też zmniejszać wchłanianie tłuszczy z jedzenia i obniżać stężenie złego cholesterolu we krwi.

Czy keton malinowy rzeczywiście działa odchudzająco?

Badania prowadzone na komórkach in vitro pokazały, że ketony mogą stymulować hormon odpowiedzialny za regulację rozpadu tłuszczu. Jednak żadne badania prowadzone później na ludziach nie potwierdziły jednoznacznie skuteczności tej substancji w odchudzaniu. Do suplementów diety, które sprzedawane są jako keton malinowy, dodawane są często substancje takie, jak L-karnityna, jagody acai czy guarana, które rzeczywiście przyspieszają metabolizm.

Ile kosztuje keton malinowy?

Opakowanie zawierające 60 kapsułek ketonu malinowego kosztuje 132 zł. W związku z tym, że dziennie zaleca się przyjmować 2 kapsułki, jedno opakowanie wystarcza na miesiąc. Jeśli zdecydujesz się na zakup ketonu malinowego w kapsułkach, pamiętaj, że nie zastąpi on zbilansowanej, niskokalorycznej diety. Może jedynie nieznacznie przyspieszyć efekty odchudzania.