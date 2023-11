Kaszanka to tradycyjna polska potrawa, która może równie dobrze smakować jako danie z grilla. Jak zrobić kaszankę na grillu, by zachwyciła smakiem wszystkich gości?

Reklama

Kaszanka to wyrób z kaszy i krwi zmieszany z podrobami. Ta potrawa jest bardzo popularna w Polsce, na Słowacji i w Niemczech. Kaszanka może być też świetnym daniem na grilla. Jak przyrządzić kaszankę na grilla? Sposobów jest naprawdę wiele. Grillowana kaszanka z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom tego tradycyjnego polskiego wyrobu. Jak zrobić kaszankę z grilla na kilka sposobów - przepisy.

Kaszanka z kapustą kiszoną na grilla

Kaszanka z grilla z kapustą kiszoną to jedna z propozycji podania. Jest bardzo łatwa w przygotowaniu. Kaszanka z grilla w folii z kapustą kiszoną to świetny pomysł na danie z rusztu. Żeby ją zrobić, będziemy potrzebować:

0,5 kg kapusty kiszonej,

2 kawałki kaszanki,

szczyptę soli,

szczyptę pieprzu.

Przygotowanie:

Kapustę kiszoną należy dokładnie wycisnąć z soku, pokroić na drobne kawałki i doprawić solą i pieprzem.

Na folii aluminiowej układamy kapustę, następnie kawałek kaszanki i znów porcję kapusty

Całość należy dokładnie owinąć folią.

Kaszankę z kapustą pieczemy na grillu 30-40 minut.

Kaszanka z kapustą z grilla dzięki połączeniu smaków daje niezwykły efekt. Z pewnością zadowoli podniebienia nawet najbardziej wybrednych smakoszy.

Kaszanka z grilla z cebulą

Kaszanka z cebulą na grilla to jeden z najbardziej popularnych sposobów serwowania tego przysmaku. Składniki potrzebne do przygotowania to:

2 cebule,

2 kawałki kaszanki,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

łyżeczka czosnku granulowanego.

Przygotowanie:

Cebule obieramy i kroimy w piórka.

Na folii aluminiowej kładziemy kaszankę i obkładamy ją cebulą. Całość posypujemy przyprawami i dokładnie zawijamy.

Kaszankę z cebulką smażymy na rozgrzanym grillu około 30 minut.

Kaszanka z cebulą z grilla jest daniem niezwykle prostym, ale bardzo smacznym. Cebulka idealnie współgra ze smakiem kaszanki.

Kaszanka z grilla z cebulą i jabłkiem

Kaszanka z grilla w folii aluminiowej w wersji z cebulą i jabłkiem nadaje przekąsce oryginalnego smaku. Żeby przygotować danie, będziemy potrzebować:

2 cebule,

2 kawałki kaszanki,

1 jabłko,

łyżeczkę majeranku,

do smaku: sól i pieprz.

Przygotowanie:

Jabłka i cebulę należy obrać i pokroić na podłużne kawałki.

Na folii aluminiowej kładziemy kaszankę, wokół niej kawałki jabłek i cebulę.

Całość doprawiamy majerankiem, solą i pieprzem.

Kaszankę z jabłkiem i cebulką dokładnie zawijamy folią aluminiową.

Danie smażymy na grillu 20 -40 minut.

Dodanie jabłek i cebuli do kaszanki ożywia smak potrawy. Kaszanka z grilla z jabłkiem i cebulą to propozycja dla tych, którzy lubią przełamywać smaki.

Kaszanka z grilla z warzywami

Kolejną propozycją podania kaszanki z grilla jest wersja z warzywami. Do jej przygotowania będziemy potrzebować:

2 kawałki kaszanki,

2 cebule,

1 paprykę czerwoną,

1 cukinię,

5 sztuk pieczarek,

2 ząbki czosnku,

łyżeczkę majeranku,

do smaku: sól i pieprz.

Przygotowanie:

Wszystkie warzywa kroimy na drobną kostkę i mieszamy w misce.

Na folii aluminiowej układamy kaszankę, a na niej kładziemy zmieszane warzywa.

Całość doprawiamy przyprawami i zawijamy dokładnie folią.

Kaszankę pieczemy na rozgrzanym grillu około 30 minut.

Kaszanka z grilla z warzywami sprawdzi się świetnie jako przekąska podczas imprez na świeżym powietrzu.

Kaszanka z grilla - kalorie

Kaszanka nie należy do najbardziej dietetycznych potraw. Kawałek o wadze 150 g ma około 300 kalorii. Ma też sporo tłuszczu, węglowodanów i białka. Żeby spalić kalorie po zjedzeniu kaszanki z grilla musimy jeździć pół godziny na rowerze albo przez godzinę spacerować szybkim krokiem. Jednak raz na jakiś czas smaczna kaszanka z grilla na pewno nam nie zaszkodzi.

Reklama

Kaszankę na grilla można przygotować na wiele sposobów. Grillowana kaszanka ma wielu miłośników, którzy chwalą sobie jej wyjątkowy smak. Grillowanie kaszanki nie jest skomplikowane, dlatego ten przysmak z rusztu może przyrządzić każdy. Ciężko wskazać, jaka jest najlepsza kaszanka z grilla - wszystko zależy od preferencji smakowych. Na szczęście istnieje tak wiele propozycji podania, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.