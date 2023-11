Jak zrobić karpia po żydowsku? Podpowiadamy przepis na karpia po żydowsku z rodzynkami w piwnym sosie oraz karpia po żydowsku w galarecie. Zaskocz domowników i gości.

Karp po żydowsku to danie z historią. Unikalny przepis na karpia po żydowsku na słodko wywodzi się z tradycji postnej polskich Żydów.

Karp po żydowsku – historia słodkiego smaku

Nadziewana ryba to typowe danie spożywane niegdyś w okresie postu przez Żydów zamieszkujących Europę Środkową, Wschodnią i częściowo Zachodnią. Karpia po żydowsku w różnych regionach przygotowuje się na słodko lub na ostro (odpowiednio u Żydów galicyjskich i Litwaków).

Co, ciekawe w tradycyjnych przepisach karp po żydowsku był podawany z chałką, dziś częściej jest to zwykłe pieczywo. Wspólną cechą wszystkich współczesnych przepisów na karpia po żydowsku jest to, że ryba serwowana jest na zimno, w słodkiej galarecie, z dużą porcją rodzynek i migdałów. W niektórych recepturach zalecane jest dodanie do niej jajka czy marchewek. Tradycyjna galareta do karpia po żydowsku przygotowywana jest na bazie rybich głów oraz kręgosłupów.

Fani karpia po żydowsku dzielą się na zwolenników podawania go w formie dzwonków, całej ryby albo rozdrobnionego mięsa karpia w postaci farszu z dodatkiem z cebuli, jajek, macy i migdałów. Jak wygląda karp faszerowany po żydowsku? Niektóre gospodynie decydują się wypełnić takim farszem rybę poporcjowaną na dzwonka, inne podają roladę z karpia po żydowsku - farsz zawinięty w skórę ryby, która na talerzu ma imitować całą rybę. Jak zrobić karpia po żydowsku? Podpowiadamy dwa wyjątkowe przepisy na karpia po żydowsku na słodko z sosem oraz karpia w galarecie po żydowsku.

Karp po żydowsku z rodzynkami i słodkim sosem

Karp po żydowsku w piwie, z dodatkiem rodzynek i cynamonu to niepowtarzalny smak tradycji, który warto dołączyć do wigilijnego menu.

Składniki:

1½ kg karpia,

½ szklanki rodzynek,

szklanka jasnego piwa,

2 duże cebule,

1 łyżeczka cynamonu,

8 goździków,

2 cytryny,

6 łyżeczek masła,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Aby przygotować karpia po żydowsku w sosie, należy zacząć od oczyszczenia ryby. Następnie należy odciąć głowę karpia, a jego tuszę podzielić na dzwonka. Tak poporcjowaną rybę należy polać sokiem z cytryny, posypać solą i pieprzem i odstawić na pół godziny do lodówki.

Pora przygotować aromatyczny sos do naszego karpia po żydowsku. Dwie duże cebule należy pokroić w drobną kostkę i zeszklić na gorącej patelni z wykorzystaniem masła. Gdy cebula będzie już szklista, należy dodać do niej resztę składników: cynamon, goździki, rodzynki. Kiedy wszystko stanie się już jedną masą, należy wlać na patelnię piwo. Do tak powstałej mikstury na patelni dodajemy rybę razem z marynatą. Tak zalanego piwem i przyprawami karpia należy przykryć pokrywką i dusić na ogniu przez około pół godziny.

Po 30 minutach należy przełożyć rybę na talerz i zredukować pozostały na patelni sos poprzez zdjęcie przykrywki i trzymanie go jeszcze kilka minut na ogniu. Kiedy sos się zagęści, polewamy nim rybę i serwujemy posypanego po wierzchu kilkoma dodatkowymi sztukami rodzynek oraz startą skórką cytryny. Do dekoracji karpia po żydowsku można również wykorzystać płatki migdałowe.

Karp w galarecie po żydowsku

Składniki:

2 całe karpie po ok. 1½ kg,

1 dodatkowa głowa karpia,

½ szklanki rodzynek,

2 średnie marchewki,

2 duże cebule,

4 łyżki płatków migdałów,

cukier brązowy,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

