Bazą sosu andaluzyjskiego jest majonez z dodatkiem koncentratu pomidorowego i czerwonej papryki. Dressing ma kremową konsystencję. Skórka i sok z cytryny dodane do sosu dodają mu nieco orzeźwiającego smaku. Całość doprawia się solą i białym pieprzem.

Domowy sos można urozmaicić, dodając do niego dżem truskawkowy. W wersji bardziej wytrawnej stosuje się białe wino oraz czosnek. Dressing można także połączyć z drobno posiekaną, świeżą natką pietruszki.

Przepis na domowy sos andaluzyjski, krok po kroku

Gotowy różowy sos można przełożyć do słoika po majonezie i przechowywać w lodówce. Dressing najlepiej smakuje podawany na zimno.

Składniki:

słoik majonezu,

1 czerwona papryka,

skórka z 1 cytryny,

1 łyżka soku z cytryny,

1 łyżka koncentratu pomidorowego,

sól i biały mielony pieprz do smaku.

Czas przygotowania: 5 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Majonez przełóż do małej miski i połącz z koncentratem.

Paprykę umyj, usuń gniazda nasienne i pokrój w drobną kostkę.

Warzywo dodaj do majonezu razem ze skórką i sokiem z cytryny.

Dopraw solą i białym pieprzem.

Dokładnie wymieszaj całość.

Gotowe!

Do czego używać sosu andaluzyjskiego?

Sos andaluzyjski jest dobrym dodatkiem do mięsa na zimno, wędlin, parówek, chipsów, ziemniaków, ryb (zwłaszcza łososia) oraz jajek na twardo. Dressing najczęściej podaje się z frytkami belgijskimi. Są to grubo krojone ziemniaki, które smaży się na tłuszczu wołowym. W efekcie otrzymuje się frytki o miękkim wnętrzu i chrupiącą skórką. Dressingiem można smarować pieczywo. Różowy sos idealnie sprawdza się również do dekoracji, np. kanapek, sałatek czy półmisków z wędlinami.

Gdzie kupić sos andaluzyjski?

Gotowy sos andaluzyjski można kupić w większości sklepów spożywczych czy marketów. Dressing można także zamówić przez Internet. W sieci funkcjonuje wiele sklepów online, zajmujących się sprzedażą różnego rodzaju sosów.