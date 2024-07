Kamienie do ogrodu to przede wszystkim zaokrąglone otoczaki oraz chropowaty grys. Ich szerokie zastosowanie i właściwości (zatrzymują wodę w glebie, chronią korzenie przed skokami temperatur) przekładają się na rosnącą popularność kamieni jako ozdób ogrodu.

Reklama

Niepozorne na pierwszy rzut oka kamienie mają szereg zastosowań w aranżacji przestrzeni w ogrodzie. Pasują zarówno do zielonej roślinności, jak i na fasadę budynku czy do bardziej nowoczesnych elementów ogrodowej architektury.

Jak odróżnić kamienie ozdobne, otoczaki, grys i żwir

Otoczaki to wygładzone, zaokrąglone kamienie. Powstają podczas naturalnych procesów np. w rzekach, zalegają w wydmach polodowcowych, można je też uzyskać wyniku obróbki kawałków skały w specjalnych bębnach.

Zobacz także

Szlachetne kamienie ozdobne, idealne do wykańczania płaskich powierzchni w ogrodzie i na ścianach domu, nie wyglądają identycznie. To dekoracyjne ogrodowe kruszywo można produkować np. z marmuru, występującego w przeróżnych odcieniach – bielach, beżach, różach, co daje dużo możliwości aranżacji.

Grys to z kolei efekt mechanicznie rozdrabnianych w kruszarkach skał. Jest kanciasty, nierówny i chropowaty w dotyku natomiast żwir to bardzo drobne kamienie (wielkości od 2 do 5 cm) o łagodnych kształtach. Często wydobywane są w żwirowniach razem z piaskiem z rzek.

Zastosowanie ogrodowe kamieni i ich zalety

Drobne kamienie i grys najlepiej kupować w składach budowlanych, gdzie dostępne są w najlepszej cenie, w dowolnych kształtach, kolorach i teksturach.

Drobne kamienie np. grys to sposób na ciekawe wykończenie rabat i ścieżek. Kamienie dobrze przepuszczają wilgoć, umożliwiając glebie swobodne oddychanie. Działają jak drenaż – na alejkach wysypanych żwirem lub grysem kałuże nie będą powstawać nawet po obfitych opadach. Chronią też delikatne korzenie roślin przed wahaniami temperatury, dobrze więc rozsypywać je w miejscach silnej ekspozycji na promienie słoneczne. Nie ma potrzeby kładzenia pod nimi maty przeciw chwastom – zbędne rośliny rosną pod warstewką kamieni jedynie w ciągu pierwszego roku, kiedy trzeba je systematycznie usuwać. Wystarczy odchwaścić, zagrabić i udeptać glebę i można rozsypać 3 cm warstwę kamyków (przy drobniejszych roślinach) bądź nawet 5 cm, gdy rośliny są okazalsze (drzewa, krzewy). Jednak mata ułatwia oddzielenie kamieni od gleby nie tylko podczas pielenia, ale również podczas drobnych zmian w ogrodzie, dosadzania nowych roślin lub przesadzania istniejących. Dzięki macie łatwo jest odsunąć kamienie na pryzmę, by nie mieszały się z ziemią.

Kamienie są na tyle ciężkie, że nie odfruwają, tak jak np. kora. Świetnie wyglądają ścieżki wysypane drobnymi otoczakami. Można wysypać nimi brzegi oczek wodnych, dociążyć kwiatowe rabaty lub obsypać skalniaki. Dobrze zastępują kostkę brukową, a także polecane są do ułożenia opaski wokół domu.

Chciałbyś wyłożyć chodnik kamieniem ozdobnym, lecz obawiasz się kosztów? Podczas zakupów wykorzystaj Obi kod rabatowy i nie przepłacaj.

Czy kamienne powierzchnie są problematyczne

Największą trudnością związaną z posiadaniem w ogrodzie większych powierzchni z kamieni ozdobnych jest usuwanie spomiędzy nich suchych liści, szyszek i zanieczyszczeń, naniesionych przez wiatr. Większe zbędne elementy usuwa się ręcznie. Do lekkich liści i gałązek sprawdzi się odkurzacz (dmuchawa) do liści. Można nim wydmuchiwać liście na pryzmę lub wciągać je do worka. Wystarczy ustawić taką siłę ciągu, aby do środka nie dostały się drobne kamyki.

Kamienie są bardzo trwałe, ale mogą opadać głębiej w grunt. Najlepszym pomysłem jest dosypywanie cieniutkiej warstwy kamyków raz na kilka lat, aby odświeżyć powierzchnię.

Nawierzchnie układane z piaskowców mogą zarastać glonami. Co jakiś czas warto je wyczyścić myjką ciśnieniową i zaimpregnować preparatami przeciw glonom.