Szpagat męski, zwany też tureckim lub sznurkiem, to pozycja, w której obie nogi znajdują się w rozkroku i są odwiedzione do kąta 180 stopni. Sznurek można wykonać, gdy wszystkie grupy mięśniowe są równomiernie rozciągnięte, ale też wzmocnione.

Reklama

Rozciągaj zarówno mięśnie z tyłu, jak i przodu uda, jego odwodziciele i przywodziciele. Aby zrobić szpagat turecki, powinieneś też zadbać o zginacze bioder. Utrzymują one miednicę i kręgosłup w prawidłowej pozycji. Nie każdy jednak może wykonać ten rodzaj szpagatu. Na możliwość przyjęcia tej pozycji wpływa budowa miednicy i stawu biodrowego.

Rozgrzewka przed ćwiczeniami na szpagat męski

Przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń na sznurek rozgrzej mięśnie. Uchroni cię to przed kontuzją oraz przygotuje mięśnie do wydłużania.

Zobacz także

Zacznij rozgrzewkę od truchtu. Na zmianę unoś kolana w stronę klatki piersiowej i uderzaj piętami o pośladki.

Wykonaj krążenia głową po półokręgu: od jednego ramienia do drugiego. Pamiętaj, aby zrobić to zarówno z przodu, jak i z tyłu. Potem pochyl głowę na prawy i na lewy bok, wytrzymując chwilę w pozycji . Następnie pochyl głowę do przodu, a później do tyłu.

. Następnie pochyl głowę do przodu, a później do tyłu. Zrób 10-15 pajacyków.

Wykonaj 10 podskoków z jednoczesnym podnoszeniem nóg ugiętych w kolanach . 5 razy unieś nogę kierując stopę do środka i 5 razy skieruj stopę na zewnątrz. Za ruchem stopy podąży noga.

. 5 razy unieś nogę kierując stopę do środka i 5 razy skieruj stopę na zewnątrz. Za ruchem stopy podąży noga. Teraz czas na krążenie ramionami do tyłu, a następnie do przodu.

Zrób krążenia biodrami w obie strony , a następnie wykonaj obszerne krążenia całym tułowiem.

, a następnie wykonaj obszerne krążenia całym tułowiem. Stań w rozkroku i skręcaj tułów dotykając naprzemiennie lewą ręką prawą stopę i prawą ręką lewą stopę.

Ćwiczenia na szpagat męski

Wykonuj sekwencję ćwiczeń co najmniej 3 razy w tygodniu. Pamiętaj też o czasie na regenerację mięśni. 3 do 5 dni treningowych to optymalna ilość.

Poniższe ćwiczenia wykonaj kilka razy:

Stań w szerokim rozkroku i wciśnij stopy w podłoże. Powinieneś poczuć, jak napinają się wewnętrzne mięśnie ud. Pozostań w pozycji około 30 sek., rozluźnij i delikatnie zwiększ rozkrok.

Pozostań w szerokim rozkroku i wydychając powietrze pochyl się. Utrzymaj głęboki skłon przez kilkanaście sekund. Wykonaj skłon do lewej i prawej stopy. Staraj się zbliżyć klatkę piersiową do nogi, utrzymując proste plecy. Przy każdym kolejnym powtórzeniu sekwencji możesz zwiększać rozkrok.

Zrób tzw. pompkę japońską. Stojąc w szerokim rozkroku zrób skłon, opierając dłonie na podłodze. Ramiona powinny znajdować się pod barkami, w jednej linii. Wykonaj ruch przypominający falę: zbliżaj do podłogi kolejno: twarz, klatkę piersiową i miednicę. Wróć do pozycji zaczynając od głowy, kończąc na miednicy.

Usiądź ze złączonymi stopami. To pozycja podobna do siadu tureckiego, bez krzyżowania nóg. Przyciągnij stopy jak najbliżej ciała i próbuj przycisnąć kolana do podłoża. Możesz sobie pomóc łokciami. To ćwiczenie możesz wykonać na leżąco. Dzięki temu mocniej rozciągniesz wewnętrzne mięśnie ud, a także mięśnie biodrowe i utrzymujące kręgosłup.

Na koniec zrób następującą sekwencję działającą rozciągająco na przywodziciele ud:

Połóż się na plecach, blisko ściany. Unieś obie nogi, umieszczając pomiędzy udami dłonie zaciśnięte w pięści. Przez 20-30 sek. próbuj połączyć nogi, starając się pokonać opór dłoni.

Pozostań w pozycji leżącej. Nogi rozszerz na tyle, na ile to możliwe. Oprzyj pięty o ścianę i zostań tak przez 20-40 sek. Kiedy poczujesz, że mięśnie się rozluźniają, z wydechem zwiększ rozkrok i pozostań kolejne 20-40 sek. w tej pozycji.