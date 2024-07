Jak zrobić szpagat? Skuteczne i proste ćwiczenia na szpagat damski

Przygotowanie do szpagatu zajmuje trochę czasu i wymaga regularnego wykonywania określonych ćwiczeń. Rozróżniamy szpagat damski, w którym nogi ustawione są w linii do przodu i do tyłu oraz szpagat męski – z nogami ustawionymi w poprzek ciała. Przed ćwiczeniami rozciągającymi obowiązkowo należy przeprowadzić rozgrzewkę.