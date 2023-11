Quiche z warzywami to pomysł na obiad dla całej rodziny, zwłaszcza miłośników wędzonego łososia, sera oraz aromatycznych ziół. Na potrawę składa się ciasto kruche z wytrawnym nadzieniem wykonanym z warzyw, kawałków ryby oraz kremowej śmietany. Quiche doskonale smakuje podane na gorąco i obsypane żółtym, startym serem.

Do przygotowania quiche z warzywami niezbędna będzie forma do tarty. Jest to wysokiej jakości naczynie żaroodporne, które pozwala piec przeróżne potrawy, zarówno na słodko (np. tarta z jabłkami), jak i słono (np. tarta ze szpinakiem).

Potrzebujesz:

formy do tarty (np. o standardowej średnicy 27 cm),

patelni,

2 misek,

czystej kuchennej ściereczki,

tarki o grubych oczkach,

wałka do ciasta.

Składniki:

250 g mąki pszennej,

200 g śmietany 12 lub 18%,

2 całe jajka,

2 żółtka,

100 g masła,

¾ szklanki mleka,

¼ kostki żółtego sera,

1 pomidor,

1 nieduża cukinia,

oliwa z oliwek do smażenia,

250 g wędzonego łososia,

majeranek,

tymianek,

sól,

pieprz,

słodka papryka w proszku.

Czas przygotowania: 60 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Ciasto:

Mąkę pszenną i masło przełóż do miski i wyrabiaj ciasto dłońmi, aż składniki połączą się ze sobą.

Dodaj jedno żółtko oraz łyżeczkę przegotowanej wody i ugniataj całość, aż powstanie jednolita masa.

Ciasto przykryj kuchenną ścierką i odstaw do lodówki na pół godziny.

Nadzienie:

Cukinię i pomidora, po obraniu ze skóry, pokrój w drobną kostkę (pomidora sparz wcześniej wrzątkiem, wówczas jego skóra będzie łatwa do usunięcia).

Na patelni rozgrzej oliwę z oliwek i przełóż do niej warzywa oraz dodaj ulubione przyprawy do smaku: sól, pieprz, słodką paprykę, majeranek, tymianek i smaż ok. 5 minut.

W osobnej misce połącz ze sobą 2 całe jajka, śmietanę i 1 żółtko.

Dolej mleko i dopraw całość solą oraz pieprzem.

Wędzonego łososia pokrój w kostkę i przełóż, razem z ostudzonymi warzywami z patelni, do miski ze śmietaną.

Całość delikatnie wymieszaj.

Ciasto z lodówki rozwałkuj, a następnie przełóż do wysmarowanej masłem i posypanej mąką pszenną formy do tarty.

Warzywno-łososiowe nadzienie przelej do formy a wierz pokryj startym żółtym serem.

Quiche z warzywami piecz w piekarniku rozgrzanym do temperatury 200 stopni Celsjusza przez pół godziny.

Smacznego!