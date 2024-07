Ozdoby świąteczne z recyklingu, czyli pomysły na ekologiczne dekoracje

Ozdoby świąteczne z patyków, korków, słoików lub rolek po papierze toaletowym to nie tylko wspaniała dekoracja, ale również doskonały sposób na powtórne wykorzystanie nadających się jeszcze do użycia surowców. Stare płyty CD są świetnie do tworzenia bombek, a puszki po konserwach lub napojach w roli lampionów nadadzą ekologiczny klimat świątecznemu stołowi.