Wykonanie choinki origami jest czasochłonne, jednak efekt końcowy jest wart zachodu. Z kilkunastu złożonych kawałków kolorowego papieru powstaje trójwymiarowe arcydzieło, które cieszy każdego.

Reklama

Choinka origami: wykonanie

Do wykonania papierowej choinki będą potrzebne 20 kartki sztywnego, najlepiej zielonego papieru formatu A4. Kartki należy równo zagiąć: poziomo osiem razy, a pionowo cztery razy. Aby zagięcia były równe, najpierw trzeba złożyć kartkę na pół. Powstałe połówki znowu podzielić na pół, a następnie powstałe ćwiartki także na pół. Takim sposobem jedna kartka zostanie zagięta w poziomie na osiem części. Następnie należy położyć kartkę pionowo i w podobny sposób zagiąć kartkę, ale tylko cztery razy. Z przygotowanej jednej kartki powinny wyjść 32 małe prostokąty. Prostokąty trzeba wyciąć, używając do tego gilotyny do papieru, nożyka albo nożyczek.

Następnym krokiem będzie złożenie małego prostokąta. Wycięty prostokąt trzeba złożyć poziomo na pół, a potem, nie rozkładając go, ponownie złożyć na pół. Teraz trzeba odgiąć ostatnie złożenie i, trzymając karteczkę grzbietem do dołu, zgiąć połowę prostokącika prostopadle do grzbietu. Z drugą połową należy postąpić tak samo. Po złożeniu dwóch stron grzbietu powstaje trójkącik, przypominający samolot, z dwiema wypustkami na środku. Przy trójkąciku zostaną dwa wystające kawałki papieru, które trzeba zagiąć na rogach, a następnie znów zagiąć, tak aby wyszedł trójkąt równoramienny. Czynność należy powtórzyć 539 razy. Kiedy powstanie już 540 trójkącików równoramiennych, można zacząć składać i kształtować choinkę origami.

Zobacz także

Na jedną gałąź choinki będą się składać 22 trójkąty. Na początku trzeba przytrzymać dwa trójkąty obok siebie i odchylić po jednym ich ramieniu zewnętrznym. Na pozostałe, wewnętrzne, złączone ramiona dwóch trójkącików, należy nałożyć trzeci trójkąt. W trzecim trójkącie nie trzeba odchylać ramienia. Kiedy trzeci trójkącik zostanie nałożony na dwa pierwsze, powstaną cztery ramiona. To jest początek pierwszej gałęzi. Na dwa środkowe ramiona należy nałożyć po jednym złożonym trójkąciku, a potem te dwa trójkąciki złączyć jednym. Tę czynność należy zamiennie powtarzać aż do wykorzystania 22 części. Powstanie gałąź, na której brzegach będą wystawać połówki trójkącików. Takich gałęzi należy złożyć jeszcze 5.

Dalej trzeba przygotować 10 mniejszych gałęzi, zbudowanych podobnie, jak te wcześniejsze, tylko złożonych z 7 trójkącików. Kiedy mniejsze gałęzie zostaną złożone, należy je doczepić do większych gałęzi na wysokości czwartego trójkącika. Tak powstaje jedno duże ramię choinki. Wszystkich dużych ramion powinno być pięć. Powstałe duże ramiona należy połączyć ze sobą przy pomocy trójkącika: wsuwać jedną gałąź w jedną wypustkę w trójkąciku, a w drugą wypustkę drugą gałąź. Czynność tę powtarzać aż do wykorzystania przygotowanych dużych gałęzi. Te ramiona są największe i będą na samym dole choinki.

Druga warstwa od dołu to będzie koło z połączonych trójkącików. Należy je połączyć, wkładając kolejne trójkąciki w wypustki.

Kolejną, trzecią warstwę choinki, należy wykonywać podobnie jak pierwszą, zmniejszając jedynie liczbę trójkącików do 19. Warstwy nieparzyste będą się składały z pięciu ramion, a warstwy parzyste to będą połączone trójkąciki na kształt koła. Wszystkich warstw powinno być 10. W każdej warstwie należy sukcesywnie zmniejszać liczbę trójkącików.

Aby złożyć choinkę w całość, trzeba przygotować długi drewniany patyk do szaszłyków i nadziewać na niego po kolei zrobione warstwy – pierwsza warstwa, potem koło z trójkącików, druga warstwa i tak naprzemiennie aż do końca. Takim sposobem powstanie piękna, acz czasochłonna choinka origami.