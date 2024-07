Jak zostać instruktorem zumby? Bardzo prosto. Wystarczy 2-dniowy kurs, do którego nie trzeba mieć żadnego przygotowania, ani doświadczenia jako trener fitnessu czy instruktor tańca. Niestety, dokument potwierdzający kwalifikacje, a rzeczywiście posiadane umiejętności to często dwie różne kwestie.

Jak zostać instruktorem zumby – kursy

Kursy zumby często są bardzo kosztowne, a ich cena nie jest adekwatna do zapewnionych kursantom warunków. Dlatego najlepiej najpierw dowiedzieć się czy organizator szkolenia ma doświadczenie, zapewnia materiały szkoleniowe oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę. Miejsce i czas trwania zajęć są również bardzo ważne oraz to, czy zapewnione są odpowiednie warunki lokalowe. Kurs powinien trwać przynajmniej kilkanaście godzin - nawet wykwalifikowany trener fitness lub instruktor tańca nie przyswoi całej wiedzy podczas 2-3 godzin nauki. Warto przed podjęciem nauki zrobić rozeznanie, poszukać w internecie opinii, aby mieć pewność, że będą to dobrze wydane pieniądze a nauki nie utrudni np. nieogrzewana/nieklimatyzowana sala treningowa. Najpopularniejsze są dwudniowe kursy podczas których można zdobyć podstawową teoretyczną wiedzę. Po ukończeniu takiego kursu zostaje się Licencjonowanym Instruktorem Zumby. Niezbędna jest rejestracja i opłacanie składek w ZIN (Zumba Instructor Network), bez tego instruktor może jedynie prowadzić zajęcia. Nie może organizować i prowadzić maratonów, eventów, tworzyć plakatów czy banerów.

Jak zostać instruktorem zumby – profesjonalizm i etyka zawodowa

Instruktorem zumby może zostać każdy, kto ma na to ochotę. Ale do osoby, która nie ma umiejętności nie będą ustawiały się kolejki na zajęcia, dlatego warto o tym pomyśleć przed rozpoczęciem szkolenia. Poza tym niezbędna jest elementarna, co najmniej teoretyczna wiedza z zakresu fizjologii człowieka, planów treningowych, aby w bezpieczny sposób prowadzić zajęcia. Kierując się jedynie motywem finansowym możemy wyrządzić wiele szkód, np. dobierając nieodpowiednie ćwiczenia do grupy, którą aktualnie trenujemy narażając ją na kontuzje. Stawki instruktorów zumby przekraczają niejednokrotnie wynagrodzenia dyplomowanych trenerów fitnessu czy tańca którzy mają wiedzę, wykształcenie i doświadczenie. Sytuacja ta jest spowodowana niesamowitą popularnością zumby i zapotrzebowaniem na instruktorów tej formy ruchu. Bez odpowiedniego przygotowania – jakość świadczonych usług zostanie szybko zweryfikowana przez rynek. Do niewykwalifikowanej osoby, posiadającej znaczne braki w wiedzy nie będą zgłaszać się chętni na zajęcia. Każde niedociągnięcie czy niekompetencja nieuczciwego instruktora szybko zostaną wychwycone.