Poszanowanie zasad savoir vivre w miejscach publicznych, takich jak kino czy teatr to przejaw troski o komfort widzów oraz aktorów. Zasady dobrego zachowania szczególnie ważne są w kinie, gdzie w trakcie spektaklu nie dopuszcza się jedzenia, rozmów czy korzystania z telefonu komórkowego.

Reklama

Mimo że pod względem czytelnictwa nasze społeczeństwo nie plasuje się wysoko, lubimy się bawić i uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Blisko połowa z nas deklaruje, że przynajmniej raz w roku chodzi do kina, a ponad 20 procent przyznaje się do korzystania z oferty teatrów.

Teatralny savoir vivre - elegancja i punktualność

Planując wyjście do teatru, należy też zaplanować ubiór. Strój na uroczysty spektakl premierowy powinien być wizytowy, a w każdym innym przypadku, elegancki i w dobrym tonie. Na miejscu powinniśmy być co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem sztuki. Okrycia wierzchnie, takie jak kurtki i płaszcze, zawsze zostawiamy w szatni, nie wnosimy ich ze sobą na widownię. Poszukując swojego miejsca w rzędzie, idziemy zwróceni przodem do osób siedzących na fotelach i lekkim skinieniem głowy, dziękujemy za przepuszczenie. Każdorazowa “dziękuję” i “przepraszam” będzie tworzyć niepotrzebny gwar. W trakcie trwania przedstawienia nie należy korzystać z telefonu komórkowego, prowadzić rozmów ani jeść. Nie powinniśmy także opuszczać sali podczas trwania spektaklu. Istotną kwestią jest także spóźnienie na spektakl. W takim przypadku nie należy wchodzić na salę w trakcie trwania przedstawienia, a dopiero w przerwie, gdyż nieoczekiwane wkroczenie widzów i poruszenie na widowni, mogłoby rozproszyć aktorów. W wielu teatrach zorganizowano specjalne pomieszczenia, w których spóźnieni widzowie na ekranach mogą śledzić to co dzieje się na scenie. Jeżeli chcemy wyrazić nasz zachwyt dla gry aktorskiej, na koniec spektaklu możemy bić brawo na siedząco lub na stojąco (jeżeli pozostała część publiczności także wstaje). W teatrze nie przystoją jednak wiwatujące okrzyki ani gwizdy.

Reklama

Kinowy savoir vivre - troska o wspólny komfort

Wyjście do kina nie wiąże się już z tak restrykcyjnymi zasadami dobrego zachowania, jak teatr. Niemniej, w trakcie oglądania filmu także obowiązują pewne podstawowe dobre maniery. Strój do kina może być bardziej codzienny i luźniejszy niż kreacja do teatru. Okrycia wierzchnie możemy zabrać ze sobą na salę. Dopuszcza się tam także wnoszenie drobnych przekąsek oraz napojów. Warto jednak wybierać jedzenie, które zapakowane jest w nieszeleszczące opakowania, aby nie rozpraszać innych osób siedzących na widowni. Podobnie jak w teatrze, w kinie także nie należy prowadzić rozmów ani korzystać z telefonów komórkowych, ponieważ ich światło może przeszkadzać pozostałym osobom. Powinniśmy także zachowywać umiar podczas zabawnych sytuacji, tak aby nasz śmiech nie rozbrzmiewał po całej sali i nie zakłócał głosu aktorów.