Sesja na studiach, matura czy egzamin zawodowy to okazje, które wymagają od każdego studenta i ucznia przede wszystkim wiedzy, ale i stroju stosownego do rangi wydarzenia. Egzaminacyjny dress code zakłada elegancję, której zawsze towarzyszyć powinny wygoda i styl. Podczas oficjalnych egzaminów i zaliczeń szykowny strój dodaje nam pewności siebie i pokazuje, jak ważne jest dla nas dane wydarzenie.

Jeżeli od razu chcemy zrobić na kimś dobre wrażenie swoim wizerunkiem, kluczowe jest pierwsze 11 sekund. Nasz wygląd podczas oficjalnych egzaminów powinien być zachowaniem kompromisu pomiędzy z jednej strony indywidualnością, a z drugiej obowiązkiem dostosowania się do sytuacji. Niezależnie od uczelni czy szkoły, nauczyciele zwracają uwagę na ubiór i oprócz oceny stanu wiedzy dokonują także oceny wizerunku. Niewłaściwy strój może nie będzie powodem obniżenia oceny z zaliczenia, jednak od razu zbuduje barierę pomiędzy osobą oceniającą i zdającą.

Elegancka kolorystyka i stosowna długość, czyli ogólne zasady wyboru stylizacji na egzamin

W myśl zasady “jak cię widzą tak cię piszą”, jeżeli chcemy wyglądać elegancko na egzaminie, a nasz strój ma nam dodawać pewności siebie i podkreślać naszą determinację, cała stylizacja powinna być spójna i estetyczna. Strój najlepiej skompletować w stonowanych bądź galowych kolorach: połączeniach granatu z bielą, czerni z bielą, odcieniach beżu, brązu, szarości czy jasnych, pastelowych kolorach. Niezależnie od tego, czy zdajemy egzamin zimą czy latem zawsze zakrywajmy ramiona i dekolt. Kobiety zdecydowanie powinny zrezygnować z malowania paznokci na jaskrawe kolory, noszenia krótkich (sięgających przed kolano) spódnic i sukienek oraz odkrytych stóp. Latem możemy sobie pozwolić na buty z odkrytą piętą, ale obuwie zawsze powinno zakrywać palce. Za nietakt traktowane jest także przychodzenie na egzamin z nagimi nogami, dlatego rajstopy lub pończochy to obowiązkowy element stylizacji podczas oficjalnego egzaminu.

Damska stylizacja ze spodniami: szyk i wygoda

Elegancki strój nie musi równać się z założeniem spódnicy lub sukienki. Materiałowe spodnie dopełnione taliowaną koszulą w delikatne prążki lub białą bluzką z wiązaniem przy szyi dobrze sprawdzą się w stylizacji egzaminacyjnej i nie będą krępować ruchów. Całość warto uzupełnić jednolitą marynarką i niewielką kopertówką. Do stylizacji ze spodniami pasuje zarówno obuwie na wyższym obcasie, jak i płaskie baleriny. Jeżeli chodzi o biżuterię, nie powinnyśmy przesadzać. Postawmy, np. na srebrną bransoletkę i małe kolczyki typu wkręty. Lepiej, aby ozdoby nie były zbyt krzykliwe, a subtelnie podkreślały nasz wygląd.

Strój na egzamin z sukienką

Inną propozycją galowej stylizacji jest połączenie czarnej prostej sukienki z białą marynarką. Dodatkami do tego zestawu mogą być lakierowane szpilki, biała listonoszka i złote kolczyki. Latem, jeśli sukienka ma krótki rękaw, możemy zrezygnować z żakietu i zastąpić go białą apaszką zawiązaną pod szyją.

Stosowny zestaw ze spódnicą

Ostatnią propozycją stroju na egzamin dla kobiet jest stylizacja z szarą spódnicą. Do tego możemy założyć luźną bluzkę ze stójką lub z dekoltem w kopertę i szarą bądź czarną taliowaną marynarkę. Inną propozycją okrycia wierzchniego jest rozpinany sweter, który będzie mniej formalny, ale też stosowny do sytuacji. Uzupełnieniem takiego kompletu są, np. wygodne granatowe czółenka i torebka na długim pasku.

Mężczyzna na egzaminie: niezastąpiona koszula

Panowie, szykując się na egzamin, mogą założyć, np. granatowe spodnie typu chinosy i jasną koszulę, którą najlepiej nosić wpuszczoną. Do tego brązowe buty, pasek i jasnoniebieska marynarka. Taki zestaw wygląda świeżo i elegancko, a przy tym jest wygodny. Mężczyźni, którzy najlepiej czują się w garniturach, oczywiście mogą wybrać tę klasyczną opcję. Warto jednak zrezygnować wówczas z krawata czy muchy. Sam garnitur będzie już wystarczająco szykowny.

Bez względu na to, którą ze stylizacji wybierzemy powinniśmy pamiętać, aby kompletując strój na egzamin, unikać jaskrawych kolorów. Egzaminacyjny dress code ma podkreślać naszą profesjonalność, pewność siebie i być dowodem na to, że potrafimy dostosować się do sytuacji. Niewłaściwy strój, kolorowe paznokcie i ekstrawagancka biżuteria będą odciągać uwagę egzaminatorów i już od pierwszej chwili budować dystans pomiędzy egzaminatorem i zdającym.