Zakup pierwszej rakiety do tenisa nie jest łatwym zadaniem, a wybranie tej odpowiedniej dla kobiety jest jeszcze trudniejsze. Aby móc dokonać właściwego wyboru, a rakieta była dopasowana do poziomu, możliwości i oczekiwań osoby z niej korzystającej, należy poznać kilka istotnych parametrów i szczegółów technicznych. Podpowiadamy, co w przypadku rakiet tenisowych dla kobiet powinno mieć największe znaczenie oraz ile kosztuje dobrej jakości sprzęt.

Reklama

Wielu amatorów dokonuje wyboru rakiety do tenisa na podstawie obserwacji czołowych zawodników świata. Często wybierany jest dany model rakiety ze względu na to, że znany tenisista gra takim właśnie sprzętem. Jest to jednak niewłaściwe podejście, którego – dla własnego dobra – lepiej unikać.

Parametry rakiet tenisowych – o co w nich właściwie chodzi?

Poszukując rakiety tenisowej, niezależnie czy ma być ona dla osoby zaawansowanej, czy amatora, kobiety czy mężczyzny, natrafia się na mnóstwo parametrów, które mogą niewiele mówić początkującym. Wszystkie mają jednak większe lub mniejsze znaczenie i dlatego warto wiedzieć, jakie wartości parametrów należy brać pod uwagę przy poszukiwaniu odpowiedniej dla siebie „ramy” (tak potocznie określa się rakietę do tenisa). Są to:

waga – jest to waga rakiety bez naciągu. W przypadku poszukiwania rakiet dla osób początkujących i kobiet wydaje się być kluczowym parametrem. Takie osoby powinny wybierać rakiety z przedziału wagowego 260 – 285 gramów,

– jest to waga rakiety bez naciągu. W przypadku poszukiwania rakiet dla osób początkujących i kobiet wydaje się być kluczowym parametrem. Takie osoby powinny wybierać rakiety z przedziału wagowego 260 – 285 gramów, wielkość główki – podawana jest w calach. Na początek zawsze lepiej wybierać nieco większe główki tzw. „oversize”, czyli od 102 cali,

– podawana jest w calach. Na początek zawsze lepiej wybierać nieco większe główki tzw. „oversize”, czyli od 102 cali, balans – jest to wyważenie rakiety. Można wyróżnić trzy rodzaje wyważenia: na rączkę (poniżej 32 cm), na główkę (powyżej 33 cm) i neutralny (32,5 cm). W przypadku rakiet dla kobiet początkujących najlepiej wybierać rakiety o neutralnym balansie,

– jest to wyważenie rakiety. Można wyróżnić trzy rodzaje wyważenia: na rączkę (poniżej 32 cm), na główkę (powyżej 33 cm) i neutralny (32,5 cm). W przypadku rakiet dla kobiet początkujących najlepiej wybierać rakiety o neutralnym balansie, układ strun – oznacza stosunek ilości strun poziomych do pionowych i można go podzielić na układ otwarty (mniejsza ilość strun poziomych niż pionowych) lub zamknięty (sytuacja odwrotna). Osobom początkującym łatwiej powinno grać się się z układem strun otwartym, który pozwala nadawać piłce więcej dynamiki. Warto zatem wybierać rakiety z układami strun 16/18 lub 16/19,

– oznacza stosunek ilości strun poziomych do pionowych i można go podzielić na układ otwarty (mniejsza ilość strun poziomych niż pionowych) lub zamknięty (sytuacja odwrotna). Osobom początkującym łatwiej powinno grać się się z układem strun otwartym, który pozwala nadawać piłce więcej dynamiki. Warto zatem wybierać rakiety z układami strun 16/18 lub 16/19, sztywność – określa się go jednostką RA. Zasada jest prosta im sztywniejsza rama, tym bardziej dynamiczna. I takie można polecić początkującym kobietom. Najlepiej wybierać rakiety ze sztywnością powyżej 65.

Reklama

Rakieta dla kobiety: jakie ceny?

Aby kupić dobrej jakości rakietę tenisową dla kobiety, należy liczyć się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych. Jeżeli ma się pewność, że przygoda z tenisem będzie dłuższa niż kilka treningów, to warto postawić na lepszy sprzęt, który posłuży nawet przez kilka lat. Za takie rakiety trzeba zapłacić około 500-600 złotych. W przypadku mniej zdecydowanych pań, które nie wiedzą, czy tenis jest dyscypliną dla nich, najlepiej wybrać coś tańszego. One powinny poszukiwać rakiet w przedziale cenowym 250-400 złotych.