Bogactwo smaku i aromatu - wielbiciele kawy mają swoje ulubione rodzaje tego naparu, jednak równie często szukają czegoś nowego. Sprawdź, co pije się na świecie.

Nie wyobrażasz sobie poranka bez kawy? Miłośnicy tego naparu mają ogromne szczęście. Na rynku dostępnych jest jej wiele rodzajów. Niektórzy wolą ziarniste, inni mielone. Różne są też sposoby ich przyrządzania. Przedstawiamy Wam kawy z różnych stron świata, które możecie nabyć w sklepach internetowych.

Kawa po indyjsku

Jest idealna na długie, zimowe wieczory. Przyrządza się ją z kardamonem, co nadaje jej dodatkowego aromatu. Ma łagodny i delikatny smak. Zawdzięcza go w dużej mierze procesowi monsunowania. Kiedyś podczas transportu drogą morską kawa nabierała specyficznego koloru oraz smaku, który cenią sobie klienci. Dziś dla uzyskania swoich wyjątkowych właściwości, ziarna są wystawiane na 7 tygodni na działanie powietrza monsunowego.

Kopi Luwak - czym jest?

Ten rodzaj kawy uzyskiwany jest w bardzo oryginalny sposób. Pochodzi z Indonezji. Jej ziarna są zjadane, a następnie wydalane przez zwierzę zwane Łaskunem Muzanginem (luwakiem). Oczywiście przed wypaleniem są dokładnie czyszczone. O tej kawie mówi się, że jest najlepsza i najdroższa na świecie. Czy tak jest naprawdę i czy wykorzystywanie zwierząt do produkcji kawy jest moralnie słuszne? Na te pytania trzeba odpowiedzieć sobie samodzielnie.

Kawa brazylijska

Brazylia jest kawową potęgą i największym producentem kawy - ⅓ plonów światowych należy właśnie do tego kraju. Brazylijska arabika jest pozbawiona kwasowości i ma wyczuwalne nuty czekolady oraz orzechów. Jej smak można określić jako “klasyczny”, stąd smakuje większości ludzi i jest produkowana na przemysłową skalę.

Kawa Jamaica Blue Mountain

Ta egzotyczna kawa w drogę do palarnii jest pakowana w drewniane beczki, a nie jak większość w jutowe worki, czemu ma zawdzięczać swój niepowtarzalny smak. Jest kwaskowata, jednak nie ma w sobie goryczy. Wyczuwa się w niej wyraźnie nuty owocowe. Jej aromat jest intensywny i bardzo mocny, smak zaś długotrwały.

Meksykańska kawa na co dzień

Do częstego spożywania można śmiało polecić kawę z Meksyku. Mexico Topacio Altura to zmysłowe nuty czekoladowe połączone z aromatem owoców cytrusowych. Zachowuje równowagę między kwaskowością a słodyczą.

Kawy świata - cena

Ile trzeba zapłacić za cieszenie się smakiem zagranicznej, dobrej kawy? Słynna Kopi Luwak to koszt ok. 200 zł za filiżankę! Z kolei Jamaica Blue Mountain może kosztować do 800 zł za kilogram. Na szczęście istnieją też wyśmienite kawy włoskie, które można kupić od 50 zł.