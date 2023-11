Udany związek to taki, w którym potrzeby obu partnerów są zaspokajane. Często zdarza się jednak, że jeden z nich czuje, że tak nie jest i w związku dochodzi do kryzysu. Aby tego uniknąć, warto wiedzieć, jak rozmawiać z chłopakiem czy dziewczyną.

Co o potrzebach mówi kryzys w związku?

Kryzys w związku najczęściej odbierany jest czysto negatywnie, tymczasem może być on punktem zwrotnym dla relacji, który pozwoli na jej poprawienie. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji, najlepiej zatrzymać się i zastanowić, co za nią stoi. Bardzo często powodem są niezaspokojone potrzeby jednego lub obu partnerów.

Jak rozmawiać z chłopakiem czy dziewczyną, żeby zakomunikować swoje potrzeby?

Rozmawiając z chłopakiem czy dziewczyną o potrzebach, warto najpierw dokładnie przemyśleć to, co się czuje. Nie zawsze bowiem na pierwszym rzut oka dostrzegamy to na czym nam naprawdę zależy. Mówiąc o tym czego byśmy chcieli, pamiętajmy że jest to wyłącznie nasza wizja na to, jak dana potrzeba może być zaspokojona. Sposobów na to jest jednak wiele, a partner może mieć zupełnie inny plan na to, jak nam pomóc. Dlatego ważne jest wspólne naradzenie i znalezienie takiej strategii, która byłaby dogodna dla obu osób. Jeżeli kobieta chce iść do kina, a mężczyzna tego nie lubi, można spojrzeć, na to, jakie prawdziwe potrzeby się za tym kryją. Wspólne wyjścia do kina dla niej mogą być realizacją potrzeby bliskości, co można osiągnąć przez wyjście na wspólną kolację - to będzie przyjemne dla obojga z partnerów.

Pomysł na udany związek

Bardzo często słyszy się, że udany związek powinien być zbudowany na wzajemnym poświęcaniu się dla siebie i kompromisach. Nie jest to jednak do końca prawda. Za dbanie o zaspokojenie własnych potrzeb jesteśmy odpowiedzialni my sami. Romantyczna wizja, w której instynktownie i bez rozmawiania partnerzy dbają o siebie nawzajem, nie może się sprawdzić. Dzieje się tak dlatego, że nikt inny nie jest w stanie zajrzeć do naszego wnętrza i wiedzieć, czego w danej chwili potrzebujemy i jak chcielibyśmy, żeby o nas zadbano.

W dobrym związku każdy z partnerów dba o siebie samego, bo tylko samemu będąc zadowolonym, może wspierać drugiego. Wie też, jak rozmawiać ze swoim chłopakiem czy dziewczyną, potrafi poprosić o pomoc w otrzymaniu tego, co pragnie, ale też spokojnie przyjąć odmowę.