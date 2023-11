Potrawy z kanią są proste w przygotowaniu i niezwykle smaczne. To idealny wybór dla osób na diecie wegetariańskiej lub takich, które chciałyby ograniczyć spożycie mięsa. Można z nich przygotować klasyczne polskie dania w zupełnie nowej, jesiennej odsłonie. Poniżej znajdziecie kilka łatwych przepisów na kanię - flaczki z kani, kanie w cieśnie oraz jajecznicę z kanią.

Pamiętajcie, że przy zbieraniu kani wskazana jest wzmożona ostrożność. Do czubajki kani niezwykle podobny jest inny grzyb - trujący muchomor sromotnikowy. Jeżeli nie jesteście pewni co do gatunku grzyba, lepiej go nie zbierać. Bardzo smacznym i bardziej bezpiecznym grzybem jest boczniak, z którego również można przyrządzić pyszne flaczki i kotlety.

Przepis na flaczki z kani

1 l bulionu warzywnego z tego przepisu

ok. 15 kani

łyżka sosu sojowego

łyżka koncentratu pomidorowego

2 łyżki oleju roślinnego

przyprawy: sól, pieprz, lubczyk, chili, 2 liście laurowe, kilka kulek ziela angielskiego

Jak zrobić flaczki z kani?

Kanie oczyszczamy i kroimy w paski. Grzyby podsmażamy na dwóch łyżkach oleju przez 5 minut. Pod koniec smażenia dodajemy wszystkie przyprawy. Zalewamy gorącym bulionem i gotujemy przez 15-20 minut, aż kanie będą miękkie. Doprawiamy solą i pieprzem oraz ewentualnie papryką chili.

Przepis na kanię w cieście

5-6 kani

200 g mąki

200 ml mleka lub wody

1 jajko

sól

3-4 łyżki oleju roślinnego

Jak zrobić kanię w cieście?

Kanie należy oczyścić. Nóżki odciąć od kapeluszy. Osolić. W misce przygotować ciasto. Mąkę, mleko i jajka zmiksować na gładką, puszystą masę. Nóżki i kapelusze moczyć w cieście i smażyć na patelni z rozgrzanym olejem. Podawać na ciepło. Świetnie skomponują się z tłuczonymi ziemniakami i sosem jogurtowym lub chili.

Przepis na jajecznicę z kanią

4 jajka

2 kanie

cebula

2 łyżki oleju lub masła

Jak zrobić jajecznicę z kanią?

Cebulę kroimy w piórka i smażymy na łyżce oleju. Doprawiamy solą i odrobiną cukru. Kanie kroimy w drobną kosteczkę, dodajemy do cebuli wraz z drugą łyżką oleju. Podsmażamy na złoto. Jajka roztrzepujemy z solą i pieprzem w miseczce lub zostawiamy w całości. Dorzucamy na rozgrzaną patelnię. Jeśli mamy roztrzepane jajka, co chwilę mieszamy. Jeżeli w całości najpierw czekamy aż zetnie się białko. Jajecznicę podajemy ze świeżym pieczywem i masłem.