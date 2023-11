O dobroczynnym wpływie kąpieli w zimnej wodzie na zdrowie wiadomo od dawna. Między innymi dlatego morsowanie ma wielu zwolenników, choć jak podkreślają osoby praktykujące tę aktywność fizyczną, może stać się ona pewnego rodzaju sposobem na życie. Mimo wielu korzyści wynikających z morsowania, istnieje szereg przeciwwskazań zażywania kąpieli w bardzo zimnej wodzie.

Kąpiele w zimnej wodzie stanowią jedną z podstaw odnowy biologicznej wielu zawodowych sportowców. W ten sposób regenerację organizmu przyspieszają m.in. piłkarze, koszykarze czy tenisiści.

Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem i jakie są przeciwwskazania?

Zanim przystąpi się do jakichkolwiek przymiarek związanych z kąpielami w lodowatej wodzie należy udać się do lekarza w celu wykluczenia problemów zdrowotnych. Lista przeciwwskazań do morsowania nie jest długa. Znajdują się na niej takie przypadłości, jak:

problemy kardiologiczne (wszelkiego rodzaju choroby serca i układu krążenia),

choroby mózgu,

zaawansowane nadciśnienie tętnicze,

padaczka,

borelioza.

Osoby posiadające pozytywną opinię lekarską w sprawie możliwości morsowania zawsze powinny pamiętać o tym, aby nie wchodzić do lodowatej w przypadku różnego rodzaju przeziębień i infekcji. Jedna z zasad morsów mówi o tym, że do wody mogą wchodzić tylko ci, którzy danego dnia nie narzekają na złe samopoczucie i są wypoczęci. To minimalizuje ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych.

Jak przygotować się do morsowania?

Przygotowania do morsowania należy rozpocząć od znalezienia klubu lub grupy sympatyków tej formy aktywności, którzy regularnie spotykają się na wspólne kąpiele. Ze względu na specyfikę tej dyscypliny i wynikające zagrożenia nie poleca się morsowania samemu. Dołączając do grupy morsów, można korzystać z ich doświadczenia, co na początku przygody z kąpielami w lodowatej wodzie może okazać się bezcenne.

Wybierając się na morsowanie, zawsze trzeba zabierać ze sobą:

strój kąpielowy,

czapkę,

rękawiczki,

buty do wody ,

, ręcznik lub szlafrok.

Powyższe pozycje stanowią podstawowy ekwipunek każdego morsa. Można do tego zabrać ze sobą karimatę oraz termos z ciepłą herbatą, które przydają się po zakończeniu kąpieli.

Każdy mors powinien pamiętać, że przed wejściem do wody należy odbyć prawidłową rozgrzewkę, która odpowiednio przygotuje organizm do kontaktu z zimną wodą. Niedozwolone jest również wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.