Rowerowe przejażdżki zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych stanowią doskonałą formę rekreacji. Dostarczając wiele radości, pozwalają na podziwianie krajobrazów, a także spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Jednakże przy przewożeniu dziecka na rowerze należy mieć na uwadze przede wszystkim jego bezpieczeństwo. W tym celu należy wyposażyć się w fotelik dla dziecka na rower lub zaopatrzyć się w specjalnie przeznaczoną do tego celu przyczepkę.

Przed przewożeniem dziecka na rowerze należy upewnić się, że rower jest w 100% sprawny i nie dojdzie do wypadku na skutek np. wadliwego systemu hamulcowego. Ponadto, jeśli mamy w planach dłuższe wycieczki w wygodnym rowerze, należy zaopatrzyć się w jedzenie i picie dla dziecka.

Przewożenie dziecka na rowerze – przepisy prawne

Dziecko, które nie ukończyło 7. roku życia może być przewożone na rowerze przez osoby, które ukończyły 17 lat (pod warunkiem, że posiadają one kartę rowerową lub prawo jazdy). Można to zrobić na dwa sposoby – w foteliku rowerowym lub specjalnej przyczepce, zamontowanej z tyłu roweru. Nie bez znaczenia jest to, że w przyczepce nie można przewozić dziecka po chodniku, a jedynie po jezdni lub ścieżce rowerowej. Ważne jest również to, że dziecko poniżej 10. roku życia może poruszać się na rowerze samodzielnie, ale wyłączne wtedy, gdy znajduje się pod opieką rodziców.

Fotelik przedni a tylny – który wybrać?

Fotelik rowerowy przeznaczony jest dla dzieci powyżej 9. miesiąca życia, które ważą nie więcej niż 35 kg. W sklepach rowerowych dostępne są dwa podstawowe typu fotelików, różniących się od siebie miejscem montażu. Wyróżnia się foteliki tylne i przednie. Pierwsze z nich mocowane są do bagażnika lub ramy roweru, natomiast foteliki przednie montowane są przy kierownicy. W tym przypadku dobrze sprawdza się rower trekkingowy.

Foteliki przednie są dobrym rozwiązaniem dla małych dzieci, ponieważ mogą one udźwignąć maksymalnie 15 kg. Ich wadą jest przede wszystkim mały stopień ochrony przed wiatrem i innymi czynnikami zewnętrznymi. Ponadto przy wyborze fotelika montowanego przy kierownicy należy bardzo uważać, ponieważ nawet z pozoru niegroźny wypadek, może skończyć się dla dziecka poważnym złamaniem.

Większą stabilność zapewniają foteliki mocowane do bagażnika lub ramy roweru. Poza tym osoba kierująca rowerem zabezpiecza dziecko przed wiatrem. Nie bez znaczenia jest również to, że fotelik tylny zapewnia lepszą amortyzację, dzięki czemu przejażdżka rowerem dla dziecka jest znacznie przyjemniejsza.

Przyczepka do roweru dla dziecka

Dobrym zamiennikiem dla fotelika jest przyczepka do roweru. Charakteryzują się ona znacznie większym stopniem stabilności i komfortem jazdy, aniżeli fotelik. Przyczepka sprawdzi się zarówno na przejażdżki po asfalcie, jak i na bardziej wymagające tereny, np. drogi polne czy leśne. Zaletą przyczepki dla dzieci jest również to, że zapewnia ona bezpieczeństwo dziecka nawet wtedy, gdy rower się przewróci. Natomiast wadą takiego sposobu przewożenia swojej pociechy jest ograniczony kontakt z dzieckiem.