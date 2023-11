Miks tłuszczowy to wzbogacony o utwardzone oleje roślinne tłuszcz mleczny, który służy do smarowania pieczywa i ma zastępować masło. Jest tańszy w produkcji i nie jest tak wartościowy jak prawdziwe masło. Podczas zakupów łatwo dostrzeżemy różnicę, wystarczy, że przeczytamy etykietę oraz zwrócimy uwagę na kolor i twardość kostki leżącej w sklepowej lodówce.

Krajem, w którym zjadane jest najwięcej masła, jest Francja. W ciągu roku każdy Francuz spożywa przeciętnie około jednego kilograma masła. Po przeciwnej stronie znajdują się Hiszpanie, którzy jedzą niewiele masła, ponieważ zastępują je oliwą z oliwek. Polacy mieszczą się pośrodku tej skali, rocznie zjadamy blisko czterech kilogramów/litrów olejów roślinnych.

Masło a miks tłuszczowy, czyli tłuszcz mleczny wzobogacony olejem roślinnym

Świeże, klarowane, smakowe, wiejskie, do smarowania, do pieczenia, obniżające cholesterol - sklepowe półki wprost uginają się od rodzajów masła. Chętnie po nie sięgamy, ponieważ nadaje smak kanapkom, jajecznicy, ziemniakom i jest nieodzownym składnikiem większości wypieków. Niestety wiele z produktów dostępnych w sprzedaży to jednak nie prawdziwe masło, a miks tłuszczowy, który zawiera w sobie niezdrowe oleje roślinne. W maśle występują różne kwasy, jednym z nich jest kwas masłowy. Pełni on funkcję wskaźnika, który umożliwia rozpoznawanie tłuszczu mlecznego. W chwili, gdy masło jest nieświeże i zaczyna jełczeć, kwas masłowy wydziela intensywny zapach, dzięki czemu łatwo rozpoznamy, że nie nadaje się już ono do użytku. W maśle najliczniej występują kwasy nasycone (głównie palmitynowy i stearynowy) - od 65% do 70%. Znajdujący się w maśle tłuszcz mleczny w naszym organizmie całkowicie zamieniany jest na energię i nie obciąża wątroby. Według regulacji prawnych, abyśmy mogli dostępny na rynku produkt nazywać masłem, powinien on zawierać od 80% do 90% tłuszczu mlecznego i nie więcej niż 16% wody. Produkt, który ma mniejszą zawartość tego kwasu, nie jest masłem a miksem tłuszczowym wykorzystywanym do smarowania pieczywa - mieszanką tłuszczu mlecznego z tłuszczem roślinnym (głównie palmowym). Są to produkty masłopodobne, które powstały jako tańsza alternatywa dla masła. Utwardzane oleje roślinne dodawane do tłuszczu mlecznego mają niekorzystny wpływ na nasz organizm. Są źródłem niezdrowych tłuszczów trans, które mogą powodować, np. cukrzycę typu 2 lub choroby układu sercowo-naczyniowego.

Jak odróżnić masło od miksu tłuszczowego?

Miksy tłuszczowe są zwykle zapakowane w opakowania łudząco podobne do tych, w których znajduje się prawdziwe masło. Ma to na celu stworzenie w nas, jako konsumentach, wrażenia, że wybieramy produkt zawierający dobroczynne właściwości masła, ale korzystniejszy cenowo. Dlatego, jeżeli zależy nam na zakupie prawdziwego masła, a nie wyrobu masłopodobnego, powinniśmy zwrócić uwagę na barwę. Naturalne masło ma biały kolor a kostki w żółtych odcieniach są sztucznie barwione betakarotenem. Kolejną właściwością i wskazówką, że mamy do czynienia z masłem, jest twardość. W niskiej temperaturze masło staje się twarde i trudno je rozsmarować na kromce chleba. Jeżeli kostka, która przechowywana jest w sklepowych lodówkach, jest miękka i daje się zgnieść, oznacza to, że w jej składzie znajdują się oleje roślinne i jest to miks tłuszczowy.

Cenne dla zdrowia składniki zawarte w maśle: CLA, witaminy A, E i D

Masło, ze względu na możliwość podnoszenia poziomu cholesterolu we krwi, często jest źródłem kontrowersji. Dzienna dawka cholesterolu dla osób dorosłych to około 300 miligramów. Jedna 200 gramowa kostka masła zawiera około 400-500 miligramów cholesterolu. Jeżeli zjadamy masło w niewielkich ilościach (np. używamy go tylko do smarowania pieczywa), szanse na przekroczenie dziennej normy są niewielkie. Dla porównania, większą dawkę cholesterolu znajdziemy w wątrobie cielęcej, która zawiera 370 miligramów cholesterolu na 100 gramów mięsa. Warto też zwrócić uwagę na to, że prawdziwe masło ma wiele drogocennych dla naszego zdrowia składników, są to, np.:

kwas CLA - który działa przeciwmiażdżycowo, zmniejsza ryzyko zachorowań na nowotwory, przyczynia się do rozwoju kości i sprzyja spalaniu tkanki tłuszczowej w organizmie,

witamina A - odpowiadająca za dobre widzenie, zdrową skórę, włosy i paznokcie,

witamina E - regulująca funkcjonowanie narządów rodnych,

witamina D - mająca wpływ na dobry sen, odporność i właściwą pracę układu nerwowego,

jod - który wspomaga pracę tarczycy,

selen - pierwiastek, który zmniejsza ból i wspiera leczenie depresji.