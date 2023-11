Policzki wołowe z dodatkiem wina to bardzo eleganckie i aromatyczne danie. Najczęściej dusi się je w garnku, lecz te z piekarnika są równie smaczne. Jeśli dodamy do nich grzybów leśnych, zyskają jesienny charakter. Poniżej znajdziecie bardzo prosty przepis na policzki wołowe w sosie grzybowym. Choć danie to przygotowuje się w kilka chwil, to jednak trzeba uzbroić się w cierpliwość, aby mięso było miękkie należy je piec minimum 2 godziny.

Reklama

Ten przepis sprawdzi się również jeśli planujesz przygotować policzki wołowe w garnku. Wystarczy, że policzki wołowe usmażysz w dużym garnku, a następnie dodasz do nich resztę składników. Wszystko należy gotować przez 10 minut, a następnie dusić przez 2 godziny na małym ogniu.

Przepis na policzki wołowe w sosie grzybowym

Składniki na pieczone policzki wołowe (4 porcje)

2 policzki wołowe

200 g grzybów leśnych

cebula

3 ząbki czosnku

100 ml wina wytrawnego czerwonego

100 ml wody

3 łyżki masła

przyprawy: sól, pieprz świeżo mielony, ziarna jałowca, liście laurowe

4 łyżki mąki pszennej

Jak zrobić pieczone policzki wołowe w sosie grzybowym?

Policzki wołowe myjemy, kroimy na grube plastry i oczyszczamy z błonek. Obsypujemy solą i pieprzem, obtaczamy mąką i smażymy na maśle na złoty kolor. Cebulę kroimy w piórka. Grzyby leśne oczyszczamy i kroimy w plasterki. Do dużego naczynia żaroodpornego wkładamy mięso, grzyby, cebulę i obrany czosnek. Dolewamy wino, wodę, wkładamy łyżkę masła i przyprawiamy. Całość przykrywamy, aby mięso się dusiło nie piekło. Jeśli nie mamy przykrywki, można użyć foli aluminiowej. Pieczemy przez 2 godziny w 170 stopniach. Przed wyjęciem warto sprawdzić czy mięso jest miękkie, jeśli nie pieczemy jeszcze pół godziny. Najlepiej podawać z tłuczonymi ziemniakami i zasmażanymi buraczkami.