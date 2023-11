1 z 7

Jak mieszka Grzegorz Krychowiak z narzeczoną?

Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat ponad dwa lata temu przeprowadzili się z Hiszpanii do Francji. Para zamieszkała w Paryżu. Ta decyzja była związana z transferem Krychowiaka do klubu Paris Saint-Germain. Podobno francuska drużyna zapłaciła za niego około 30 milionów euro! W ten sposób Grzegorz Krychowiak został najdroższym polskim zawodnikiem w historii! I choć potem Krychowiak został wypożyczony do klubu West Bromwich Albion i trenuje w Anglii, podobno zostawił sobie mieszkanie w Paryżu, z którego zdjęcia wraz z Celią wciąż pokazują.

Grzegorz Krychowiak nigdy nie ukrywał, że ma słabość do luksusu. Celia Jaunat również lubi otaczać się pięknymi przedmiotami. Nic więc dziwnego, że ich mieszkanie jest urządzone w iście królewskim stylu. Bogato zdobione meble, stylowe dodatki - to wnętrze dopracowane jest w każdym calu! Jak wygląda mieszkanie Grzegorza Krychowiaka i Celii Jaunat? Dowiecie się tego z naszej galerii!

