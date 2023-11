3 z 6

Wnętrza hotelu robią wrażenie!

Kolejną zaletą tego hotelu nie są tylko luksusowe wnętrza, ale również fakt, że jest on położony w pobliżu ośrodka, gdzie będzie trenowała nasza kadra. Piłkarze dzięki temu nie będą musieli tracić czasu na dojazdy. Ich uwaga skupi się tylko i wyłącznie na budowaniu formy: nie tylko tej fizycznej, ale przede wszystkim psychicznej. Co ciekawe, trener Nawałka już wiosną zadbał o to, aby ośrodek, w którym będą trenowali nasi podopieczni, był dostosowany do ich potrzeb. Jak to zrobił? Odpowiedź na kolejnej stronie!

