Adam Nawałka, selekcjoner polskiej reprezentacji obejmował kadrę w 2013 roku. Wtedy miał za zadanie doprowadzić Polaków do mistrzostw Europy we Francji. Ile wynosiła wtedy jego pensja? 80 tysięcy złotych. Nawałka wykonał cel jaki mu postawiono, nie dziwił więc fakt, że przyszedł czas na podwyżkę. Od tamtej pory Nawałka każdego miesiąca dostawał na konto 120 tysięcy złotych. Jak nietrudno obliczyć, jego roczna pensja wynosi 1,44 mln złotych - czyli ok. 270 tys. euro.

Reklama

Zobacz też: Już jest! Oto cały skład reprezentacji Polski na Mundial 2018

Ile zarabia Nawałka w porównaniu z innymi selekcjonerami?

Wydaje się to być ogromną kwotą, ale jeśli porównamy jego zarobki z zarobkami selekcjonerów innych państw, okazuje się że nie jest tak kolorowo - dla porównania Joachim Loew, który zajmuje pierwsze miejsce w stawce, dostaje 3,8 mln euro rocznie. Na drugim ex aequo znajdują się Tite (Brazylia) i Didier Deschamps (Francja) – obaj otrzymują po 3,4 mln euro. W całym zestawieniu Nawałka uplasował się... na przedostatnim miejscu, za nim jest już tylko selekcjoner Senegalu.

Więcej tutaj: Czołowy piłkarz reprezentacji Polski trafił do szpitala! NIE POJEDZIE na Mundial?!

Premia za awans na mundial

Pensja pensją, ale premie w fachu Nawałki też się zdarzają - i to całkiem pokaźne! Dokładnie 4 miliony złotych dostał Nawałka za awans na mundial w Rosji.

Więcej tutaj: Nowe hasło dla polskiej reprezentacji nie spodobało się Polakom!

Ale Nawałka korzysta ze swoich pięciu minut i szuka innych źródeł zarobków. Jakich? Świetną opcją jest udział w reklamach. Wartość marketingowa Adama Nawałki oceniana jest albo na 500 tys. zł albo na 250-300 tys. Nawałka reklamuje wszystko - napoje izotoniczne, okna FAKRO, telefony Samsung, parówki Berlinki.

Podsumowując, pensja roczna (1,44 mln zł), premia za awans na mundial (4 mln zł), a do tego kontrakty reklamowe - i zaczyna robić się naprawdę kolorowo! To co? Może czas na zmianę branży, hmmm? ;)

Zobacz też: "Wygląda jak Pazdan"! Poznajcie Rafała Kurzawę, nową gwiazdę polskiej reprezentacji!

Adam Nawałka - ile zarabia?

EastNews

Reklama

Za awans na mundial dostał premię w wysokości 4 milionów złotych. Na zdjęciu pozuje z żoną.