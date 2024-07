Żeby skutecznie wyleczyć zgagę, należy zmienić dietę. Przede wszystkim trzeba ograniczyć spożycie tłuszczów i ostrych przypraw. Należy też wyeliminować z diety kawę, mocną herbatę, gazowane napoje i alkohol. Doraźnie można też pomóc sobie lekami, które zobojętnią kwaśne soki żołądkowe i na pewien czas przyniosą ulgę w dolegliwości.

Leczenie zgagi za pomocą diety

Leczeniu zgagi sprzyja dieta opierająca się na spożywaniu niewielkich posiłków w regularnych porach, 4-5 razy dziennie. Kolację należy zjeść przynajmniej na 2-3 godziny przed zaśnięciem. Osoby, które cierpią na zgagę, powinny stosować dietę lekkostrawną, a z jadłospisu wyeliminować:

smażone potrawy, zwłaszcza mięsa,

tłuste mięso i wędliny,

słoninę,

tłustą śmietanę,

ostre przyprawy i sól,

tłuste, bardzo słodkie desery,

czosnek, rzepę, rzodkiew, cebulę, chrzan,

alkohol, kwaśne soki, mocną herbatę, napoje gazowane.

Ograniczyć należy spożycie:

świeżego pieczywa,

jaj,

serów żółtych,

warzyw kapustnych i strączkowych,

marynowanych przetworów,

czereśni, wiśni, śliwek,

orzechów,

czekolady i chałwy.

Na 10-15 minut przed posiłkiem można wypić szklankę wody lub naparu z kwiatu lipy, które rozrzedzą soki żołądkowe. Raz dziennie można pić siemię lniane, które działa osłonowo na błonę śluzową układu pokarmowego i zapobiega podrażnieniom, które mogą wywoływać zgagę.

Farmakologiczne leczenie zgagi

W doraźnym łagodzeniu objawów zgagi mogą pomóc środki farmaceutyczne neutralizujące kwas żołądkowy. W skład tych leków wchodzą najczęściej: glin, magnez i wapń. Preparaty te najczęściej są dostępne bez recepty w formie pastylek do ssania, tabletek do połknięcia, rozgryzienia lub żucia albo zawiesiny. Należy jednak pamiętać, że te leki działają tylko objawowo, a skuteczne pozbycie się zgagi wymaga dotarcia i wyeliminowania jej przyczyn, do których należą: nieprawidłowa dieta, przewlekły stres, nadmiar używek, choroby żołądka i dwunastnicy lub dróg żółciowych.