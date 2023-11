Początkujący sportowcy często nie zdają sobie sprawy, z jak dużymi obciążeniami podczas intensywnego wysiłku fizycznego musi sobie radzić organizm. Właśnie brak tej świadomości jest głównym powodem rozmaitych kontuzji i problemów zdrowotnych. Aby zminimalizować ryzyko ich powstawania, należy odpowiednio zadbać o ciało i organizm. Powinni to robić również ci, którzy nie trenują regularnie, ponieważ paradoksalnie to oni są najbardziej narażeni na kłopoty zdrowotne.

Reklama

Regularny wysiłek fizyczny (przynajmniej dwa razy w tygodniu) sprawia, że organizm jest przygotowany na zwiększone obciążenia i tym samym lepiej je znosi. W przypadku osób, które ćwiczą nieregularnie jest zupełnie odwrotnie – organizm nie spodziewa się wysiłku, co jest powodem mniejszych lub większych kontuzji.

Jak chronić stawy, mięśnie i kości przed kontuzjami?

Osoby rozpoczynające przygodę z regularnym sportem powinny przede wszystkim skupić się na właściwym dostosowaniu obciążeń do możliwości organizmu. W każdym przypadku obciążenia będą inne i każdy powinien je ustalić w zależności od indywidualnych potrzeb. Niedoświadczonym osobom zazwyczaj jest trudno to zrobić i dlatego najlepiej, aby skorzystały one z pomocy trenera personalnego.

Właściwie dobrane obciążenia to tylko jedna z zasad mających na celu ochronę mięśni, stawów i kości przed kontuzjami. Ponadto należy pamiętać o:

dostarczaniu organizmowi witamin i minerałów – spożywanie owoców i warzyw jest ważne, ale może okazać się niewystarczające, by uzupełnić organizm w potrzebne witaminy. Dietę warto uzupełnić o dobrej jakości suplementy ,

, przyjmowaniu kolagenu – regularna suplementacja kolagenu jest bardzo ważna dla każdego sportowca. Podczas intensywnego wysiłku mięśnie, ścięgna czy kości są narażone na uszkodzenia. Często tego wynikiem jest brak kolagenu,

wybieraniu wysokiej jakości obuwia – niezależnie od dyscypliny buty są bardzo ważne i pomagają chronić ciało przed kontuzjami. Najbardziej narażeni na urazy są biegacze pokonujący miejskie trasy, ale uważać powinni również ci, którzy uprawiają piłkę nożną, koszykówkę, tenis ziemny czy siatkówkę,

ograniczeniu kawy, alkoholu i papierosów – a najlepiej całkowite z nich zrezygnowanie. Mają one bowiem wpływ na ograniczenie wchłaniania wapnia przez kości, co sprawia, że są one bardziej podatne na złamania.

Rozgrzewka podstawą prewencji kontuzji i urazów

Prawidłowa rozgrzewka w znacznym stopniu pozwala zapobiegać powstawaniu kontuzji. Przed treningiem właściwym wskazane jest rozgrzanie całego ciała minimum przez pięć minut. W tym czasie należy wykonywać proste ćwiczenia znane większości z lekcji W-F. Najbardziej popularnymi są:

przysiady,

pompki,

krążenia ramion,

krążenia tułowia,

krążenia nadgarstków,

krążenia nóg,

krążenia głowy,

pajacyki, rowerek,

wyskoki ,

skipy.

Reklama

Wykonując rozgrzewkę, trzeba pamiętać, że ważne jest rozgrzanie wszystkich partii ciała, nie tylko tych najbardziej eksploatowanych w danej dyscyplinie.